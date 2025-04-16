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亞亞接受陸媒採訪　陸委會：作為准駁申請來台的考量因素

▲▼陸配亞亞接受陸媒專訪。（圖／翻攝環球人物）

▲陸配亞亞接受陸媒專訪。（圖／翻攝環球人物）

記者陳冠宇／台北報導

陸配網紅「亞亞」（劉振亞）日前返回大陸之後，接受官媒採訪，並提到「台灣就是中國不可分割的一部分」、自豪兒子讓班上同學「自認中國人」等。對於亞亞受訪，陸委會表態，這些言論都會成為未來她再次申請來台時，政府進行准駁的考量因素。

人民日報旗下《環球人物》近日刊出對亞亞的採訪。亞亞提到，自己在抖音上的影片被人檢舉「鼓吹武統」，移民署要她去說明，「他們截取我三四個影片的幾句話，說很多台灣人聽了不喜歡。我反駁說，從古至今，台灣就是中國不可分割的一部分，我講的是事實。」

對於亞亞在採訪中的相關言論，有媒體在今（16）日的陸委會例行記者會上詢問，亞亞的言論涉及政治表態，這部分會不會構成她之後再申請來台灣的准駁考慮要件？

陸委會副主委梁文傑表示，關於亞亞的言論，在她未來再申請進來台灣的時候，絕對會是一個考慮。梁文傑強調，如果在大陸發表類似言論的話，已經像富察或楊智淵一樣被逮捕、拘禁。

梁文傑續指，依照台灣的法律跟我們的文明程度，不會這麼做，「但是不要當作台灣政府（就）沒事」，所以亞亞的類似言論，在她未來申請來台灣的時候，「絕對會作為考量因素」。

▲▼陸委會副主委梁文傑2025.04.16。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，對於政府要求陸配跟陸配子女補繳在大陸的除籍證明，以及幾位陸配因「武統」言論遭限期離境，大陸國台辦今天批評民進黨當局「兩岸對立對抗日益不擇手段，不顧人倫」，是刁難和迫害大陸配偶，撕裂台灣社會。

對此，梁文傑回應，陸配補件工作是政府在執行法律要求的必要動作。他說，按照法律規定，當年給予6個月的補件時間而沒有補交，現在如果任何人被檢舉有雙重身分，按照現行規定就是必須去除台灣身分。

他指出，相關案例還有「非常多」，因為在民國93年以前進來台灣的案例就很多了，所以照台灣社會的民情，大家都不樂意這樣做（指去除台灣身分），所以政府採取可補件的作法。

梁文傑重申，補件的作法是為了讓大家免於莫名其妙被人家檢舉，然後就被取消台灣的身分，是為了讓想要留在台灣的人可以留下來，所以絕對不是升高兩岸對立，反而是政府對於想要留在台灣的人予以最大的寬容。

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