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釋修法風向！　陸委會：擬納管立委赴陸

▲▼立委助理盛礎纓涉《國安法》交保20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委助理盛礎纓涉《國安法》交保20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳冠宇／台北報導

民進黨府院黨近日「諜影重重」，其中立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉入共諜案。陸委會最新釋出修法風向，由於立委接觸機密的可能性較大，未來研擬修法進行納管。

賴清德總統日前拋出「國安17條」，其中提到，應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。

苗栗縣長鍾東錦11日起率縣內鄉鎮市長，前往四川省考察8天，是「國安17條」提出以來，首位登陸的縣市長。

在今（16）日的陸委會例行記者會上，《東森新媒體ETtoday》詢問，政府對於鍾東錦此訪的事先報備，有沒有要求披露更多內容？

陸委會副主委梁文傑表示，鍾東錦此訪按照兩岸條例規定（進行報備），政府也按照既定程序進行審核，「我們並沒有更多的要求」，只是政府會檢視，鍾東錦最初提報的資料，與他後來實際行程有沒有相符。

梁文傑提到，對於民選公職人員、尤其是縣市長，政府認為最好的機制就是公開透明，因為對民選政治人物來講，最強大的監督機制就是選票，所以未來也希望其他的民選公職人員都能納入相關規範，政府現在也正研擬修改相關規定，包括修法等。

▲▼陸委會副主委梁文傑2025.04.16。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

《東森新媒體ETtoday》進一步詢問，關於修法，目前是否具備初步方向或草案？梁文傑回應，現在兩岸人民關係條例只明確規定縣市長、政務人員等赴陸需報備並經審查許可，而立委接觸機密的可能性比較大，所以希望未來能夠在法律上面明確規定。

有媒體進一步詢問，修法的方向是否會涵蓋立委的辦公室助理？梁文傑說明，兩岸條例是規定涉密人員，各個機關都要列舉哪些人是涉密的，而立法院從兩岸條例立法迄今「從來沒有報過」，所以政府才會希望這部分能夠用明定的方式，這樣就比較沒有爭議。

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