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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今年已有80多人赴陸出事　邱垂正：赴陸港澳一定要登錄

▲▼陸委會主委邱垂正、副主委沈有忠參加路跑，宣導「國人赴陸港澳動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正、副主委沈有忠參加路跑活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正、副主委沈有忠20日率會內單位主管及同仁參加內湖科技園區發展協會主辦的「台北科技盃愛地球公益路跑」，並在海基會所設的攤位宣導「國人赴陸港澳動態登錄系統」，提醒民眾注意赴陸風險。

邱垂正表示，今年截至3月底，已經有80多名國人在中國大陸遭遇不當拘留、限制行動自由等狀況，內科的很多廠商都有赴陸出差的需求，所以海基會來到現場擺攤宣導「國人赴陸港澳動態登錄系統」。

邱垂正指出，國人赴陸港澳應該做更多的安全評估，並做好安全準備，「若一定要去的話，不要忘記一定要到陸委會、海基會的赴陸港澳登錄系統進行登錄，多做一份安全準備，無後顧之憂，也讓政府可即時協助。」

▼海基會在會場設攤，宣導「國人赴陸港澳動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會主委邱垂正、副主委沈有忠參加路跑，宣導「國人赴陸港澳動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

依據陸委會統計，自2024年1月1日起至2025年3月31日，已接獲82名國人赴中國大陸失聯（9人）、遭留置盤查（13人）或遭限制人身自由（60人）案件。

陸委會強調，政府一向關心及重視國人赴陸之人身安全，尤其近期國人赴陸失聯、遭留置調查或疑遭限制人身自由之案件有持續增加的趨勢，政府仍要提醒國人赴陸前可以先到陸委會官網「國人赴陸港澳風險」專區，審慎評估人身安全風險。

陸委會還說，如確有赴陸需求，鼓勵國人於出發前可以到「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，以利在遇緊急情事時，政府可及時提供必要的協助。

▼陸委會近期積極宣導「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

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