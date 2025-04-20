涉嫌主導內亂！南韓前總統尹錫悅「明出庭受審」　坐被告席應訊

▲南韓前總統尹錫悅。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月3日緊急發布戒嚴，不僅派軍警強闖封鎖國會與中選會，更下令逮捕朝野主要政治人物，最終於本月4日遭到罷免下台。對此，首爾中央地方法院將繼續針對主導內亂嫌疑，於明（21）日第2次開庭審理，屆時將允許媒體事前進場拍攝，向民眾公開尹錫悅坐在被告席的模樣。

根據《韓聯社》，南韓首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官為池貴然）預計21日上午10時（台灣時間上午9時）起，在首爾法院綜合廳舍第417號刑事大法庭，針對尹錫悅主導內亂罪嫌第2次開庭審理，此次將允許媒體進入法庭內攝影，並對外公開尹錫悅坐在被告席的照片和影片。

此次開庭，將由尹錫悅方面向被檢方申請為證人的陸軍首都防衛司令部第1警備團長曹成炫（音譯）、特戰司令部第1特戰隊隊長金炯基（中校，音譯）進行反對詰問，先前在14日第一次開庭審理時，曾由檢方向曹、金兩人進行主詰問。

▲尹錫悅14日首次出庭受審時，搭乘隨扈專車從地下停車場進入法院。（圖／達志影像）

曹成炫先前也曾以證人身分出席憲法裁判所（憲法法院）的彈劾審判，當時他作證指出，戒嚴當天他曾收到直屬上司的指令，要求進入國會「拉下國會議員」。對於檢方傳喚曹作為證人的決定，尹錫悅方面表達反對，認為檢方帶有政治性意圖。

尹錫悅自從11日退居位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸後，目前返回位於首爾市瑞草區瑞草洞高層社區住宅大樓「Acrovista」內的私人住處。即便住家距離法院僅須徒步10分鐘，尹錫悅14日出庭時仍堅持搭乘隨扈車輛從地下停車場進入法院。

據悉，尹錫悅14日首次出庭接受審判時，在法庭上親自為自己辯護，發言時間合計長達93分鐘，全面否認主導內亂罪嫌，強調戒嚴僅持續數個小時、且未引發流血衝突，根本無法構成內亂。

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