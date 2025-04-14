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南韓戒嚴今首度開庭審理！尹錫悅親自反駁「內亂罪」：只有幾小時

▲▼南韓前總統尹錫悅11日下午5時搬離總統官邸，從黑色座車開窗向支持者揮手。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月3日緊急發布戒嚴，不僅派遣軍警強闖封鎖國會與中選會，更下令逮捕朝野主要政治人物，最終於本月4日遭到罷免下台。今（14）日，首爾中央地方法院針對主導內亂嫌疑首次開庭審理，尹錫悅出庭為自己辯護，並全面否認主導內亂罪嫌，強調戒嚴僅持續數個小時，根本無法構成內亂。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官為池貴然）於14日上午10時針對尹錫悅的主導內亂罪嫌首次開庭審理，由於被告人在開庭審理時必須接受傳喚出席，因此身為被告的尹錫悅便搭乘專車從地下停車場進入法院，穿一身深藍色正裝、打紅色領帶的他於上午9時50分進到法庭，表情泰然自若。

上午10時，法官首先確認庭上被告人的身分，「首先確認基本資料。（被告）出生年月日為1960年12月8日，職業是前總統，住處地址是？」；對此，尹錫悅回答，「瑞草4洞社區大樓『Acrovista』XX號」。據悉，隨著總統一職遭到罷免，尹錫悅於11日下午5時正式搬離位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。

在檢察官朗讀起訴書上所寫的被告事實後，尹錫悅和辯護律師尹甲根一概不承認。尹錫悅表示，「這場只有持續幾個小時的事件，卻在起訴書上被以篤定的口吻寫成內亂，這並不符合法理。」

檢方準備PPT簡報資料，詳細解釋去年12月3日的戒嚴事態中為何戒嚴罪嫌得以成立。

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍去年12月3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

對此，尹錫悅逐條反駁，「我過去也曾分析雙十二政變（1979年全斗煥）、五一八內亂事件的起訴書和判決書。如此在幾個小時以內、且以非暴力的形式，立刻接受國會所提出的解除戒嚴之要求，然而這場僅長達數小時的事件卻被定義成內亂，這不符合法理。」

檢方則稱尹錫悅為被告人，並提及尹錫悅對於國政經營現況的認知、有事前準備模擬非常戒嚴的跡象，強調尹錫悅是以「毀亂國家憲法」為目的引起暴動，「被告試圖讓國會與中央選舉管理委員會（中選會）等憲法機構喪失其履行權限的能力，且以消滅憲法與法律機能為目的，向大韓民國全境宣布實施非常戒嚴。」

檢方表示，尹錫悅試圖主導內亂的罪嫌，套用《刑法》第87條，並提及尹錫悅當時向國會、中選會派出戒嚴軍和警察，「出現強烈暴動的地區，包括位於京畿道水原市的選舉研修院、民調機構『花』等。」

報導指出，開庭預估持續到下午。

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