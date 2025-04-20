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今「穀雨撞復活節」防血煞　5招開運

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天是24節氣的穀雨，也是春天最後一個節氣。（示意圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「穀雨」，也剛好是基督教的「復活節」。命理專家柯柏成分享5大開運法，像是可用綠蘿盆栽替換枯黃植物，搭配黃色杯墊招財，也可試試「兔走青龍位」。他也提醒，今見血光易引「血煞」，刀具需收納妥當。

柯柏成在臉書說，2025年穀雨在今天凌晨3時55分45秒交節氣，穀雨作為春季最後一個節氣，傳統民俗中蘊含豐富的開運智慧，主要圍繞「驅邪避災、祈福納吉、順應農時」三大核心。

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柯柏成表示，穀雨貼是應時在農具或家裡貼手繪符咒（常見圖案為蛙神、雷紋或鍾馗天師圖），防蟲害與天災，引申到現代的作用在防小人；如果去年有貼或放置在抽屜的穀雨貼及天師圖案，可以燒化後貼新的，延用的話要記得先去廟裡過香爐，在穀雨這一天放置或張貼。

柯柏成指出，穀雨正值牡丹花期（稱「穀雨花」），女子簪花或擺放鮮花於客廳，催旺姻緣與貴人運，但是千萬不能放置假的塑膠花，必須要真花材行。

►穀雨民俗禁忌

1、 忌野外獨行

相傳穀雨日「百鬼夜行」，避免黃昏後獨自入山林。

2、 忌動土搬家

地氣轉換不穩，易影響家運，重大工程宜延至立夏。

3、 忌爭吵見血

此日見血光易引「血煞」，刀具需收納妥當。

►現代簡化版開運法

1、辦公族

用綠蘿盆栽替換枯黃植物，搭配黃色杯墊招財。

2、學生族

書桌東側放裝滿清水的水晶缽，提升文昌運。

3、家庭主婦

用鹽米（鹽：米=1：9）灑牆角後掃除，象徵「掃晦聚福」。

柯柏成提到，復活節是基督教中最重要的節日之一，用來紀念耶穌基督在受難後第三天從死裡復活，復活節是個移動節日，不是固定在每年的哪一天，訂於春分後第一個滿月之後的星期日，因此每年日期不同；今年剛好落在今天，與節氣的穀雨同天，如果想試試結合西洋民俗的開運法也可這麼做。

►復活節象徵物

兔子（Easter Bunny）：象徵多產與新生命。

彩蛋（Easter Eggs）：象徵重生與希望。

百合花：象徵純潔與重生。

►兔走青龍位

招財添福結合傳統東方奇門遁甲開運法，新生的希望轉進事業與貴運的方位。準備一個兔子造型的吊飾或小物件（粉色或金色最佳），將它放在錢包掛飾、工作包或桌上左前方位（左為青龍招財位），心中默唸「萬象更新，福兔引財」。

►百合浴清靈轉運法

推薦在當天日出後或午前完成，準備新鮮百合花瓣（白色最佳），泡入溫水中洗手或洗臉，可以加入幾滴檀香精油，象徵陽光與清淨能量，功效是淨化霉運與陰沉情緒，迎接靈性與事業的更新循環。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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