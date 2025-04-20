颱風假參考依據+1　氣象署今年起增「沿海風力」預報供地方參考

▲中央氣象署今年起在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議，將新增「颱風警報期間沿海地區風力預報」。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

去年共有4個颱風登陸台灣，造成各地不少災情。中央氣象署今年起在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議，將新增「颱風警報期間沿海地區風力預報」，作為地方政府停班停課參考數據。此外，今年也規劃於雲林、宜蘭安裝降雨雷達儀，可強化短延時強降雨監測。

去年凱米、山陀兒、康芮及天兔等4颱風登陸台灣，為近10年來唯一侵台颱風數量略多於氣候平均值的一年，此外，去年11月更罕見出現4颱共舞，為有紀錄以來首次。

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氣象署表示，今年起颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議，將新增「颱風警報期間沿海地區風力預報」服務，提供各縣市政府進行停班課決策參用。此外，今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，提供更細緻的鄉鎮強風預警與燈號分級資訊，預計今年底正式上線。

氣象署長呂國臣也說，現有的雨量站平均間隔約7、8公里，但短延時強降雨常有範圍小、強度強特性，局部地區可能難以量測，雷達儀為每2分鐘、每250公尺監測，觀測範圍小，能彌補雨量站的不足，現有雷達的高雄林園可監測高雄及屏東，台中望高寮可監測台中及彰化，新北樹林可監測大台北及桃園。

呂國臣表示，今年已向美國預定2顆雷達，但目前時程還未定，後續將完成的雲林古坑可監測雲林及嘉義，宜蘭可監測蘭陽平原及福隆山區，幾乎可涵蓋人口稠密的大都會區。此外，未來將這些數據放到AI模型訓練，也可提升短延時強降雨預報能力。

此外，去年0403地震累積有上千個餘震，氣象署表示，台灣規模5或6的地震很多，平均每年約45個，去年因0403地震，暴增至148個。

氣象署表示，去年已完成高雄市都會區客製化地震預警系統，預計今年再完成台中市都會區客製化地震預警系統，地震預警時效將由10秒縮短至7秒，地震預警盲區由35公里縮小至25公里；另外，目前氣象署共有632個地震站，將嘗試在偏遠山區找尋合適地點增建地震觀測站，透過增加測站密度，縮短預警系統觸發時間。