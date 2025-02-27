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最容易「愛到遍體鱗傷」的星座女TOP 3！看起來超瀟灑的她們竟然也上榜？

▲認清4個事實，才不會被玩弄感情。（圖／取自pakutaso）

▲有些星座女生一旦動了心，往往深陷其中，即使明知可能會受傷，還是選擇勇敢去愛！（圖／取自pakutaso，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

愛情是一場讓人又愛又恨的冒險，有些人懂得適時抽離，有些人卻總是在感情中付出一切，即使受傷仍舊義無反顧。有些星座女生一旦動了心，往往深陷其中，即使明知可能會受傷，還是選擇勇敢去愛。到底哪些星座容易在愛情裡「輸得徹底」？現在就跟著《星座好朋友》的解析，揭開她們離不開的原因！

牡羊女｜敢愛敢恨，卻總是遇上強勢愛情
牡羊座的女生天生充滿自信與活力，性格直率、獨立，總是勇敢追愛，從不害怕表達自己的感情。然而，她們內心其實有著一種「被征服」的渴望，特別容易被那些比自己更有主見、更具領導力，甚至帶點霸氣的男人吸引。

這類型的對象往往個性強勢，不輕易向任何人妥協，這讓牡羊女既著迷又充滿挑戰慾望。她們可能知道這樣的關係不見得會順利，但就是忍不住想要全力以赴。即使曾在這類型的感情裡受過傷，牡羊女依舊不改本性，下一次遇到相似的人，仍然會奮不顧身地投入，彷彿愛情是一場永遠不願退場的戰役。

水瓶女｜看似瀟灑，其實最容易愛上不羈靈魂
沒想到平時個性瀟灑、獨立的水瓶女也會入榜吧？水瓶座的女生總是給人一種灑脫、不受束縛的形象，她們崇尚自由，對愛情並不會強求，甚至在人前總是表現得很有個性，彷彿沒有什麼能真正打動她們的心。

▲認清4個事實，才不會被玩弄感情。（圖／取自pakutaso）

但事實上，水瓶女其實對於 「特立獨行」 的人最無法抗拒，特別是那些不按牌理出牌、有點神秘又帶點叛逆氣質的對象。當遇到一個「做自己」到極致的對象，水瓶女的好奇心與挑戰欲望便會被瞬間點燃。尤其是那些 時而熱情、時而冷淡 的人，對水瓶女來說更是難以抗拒，因為她們會想要破解對方的心，找出讓對方無法抗拒自己的方法。

然而，當水瓶女真正陷入其中，這段感情往往變得難以掌控。原本最不喜歡束縛的她，反而開始主動去迎合對方、等待對方的回應，甚至願意做出超乎自己原則的妥協。當愛情變成一場拉扯，水瓶女常常愛得遍體鱗傷，卻還是不願輕易放手。

雙魚女｜愛情至上，容易為愛委屈自己
雙魚座的女生感性、溫柔，對於愛情充滿浪漫幻想，她們天生向往美好的戀愛，願意為所愛之人付出一切。然而，這樣的特質也讓她們成為最容易受傷的星座之一，因為她們總是 太過相信愛情可以改變一切。

雙魚女特別容易對強勢、有主見的對象動心，當對方展現出果斷與領導力時，她們會不自覺地被吸引，甚至願意被對方掌控。即使這樣的關係讓她感到委屈，她也會選擇忍耐，因為她始終相信，只要自己努力付出，對方一定能夠感受到自己的真心。

▲認清4個事實，才不會被玩弄感情。（圖／取自pakutaso）

最令人心疼的是，雙魚女就算發現對方並不是理想中的那個人，甚至在關係中受到了傷害，她們仍然會選擇為愛留下，抱著 「只要再多努力一點，他一定會改變」 的信念，持續付出。然而，往往最終受傷的只有自己。當她終於選擇離開時，內心早已千瘡百孔，但即使如此，下一次遇到心動的人，雙魚女仍舊會毫無保留地愛下去。

愛情需要勇氣，更需要保護自己
愛情是一場雙向奔赴的旅程，勇敢愛固然可貴，但也別忘了適時保護自己，確保自己的付出值得被珍惜。牡羊女、水瓶女與雙魚女雖然容易在愛情裡容易奮不顧身，但其實只要能夠學會適時抽離、保持理智，依然可以在愛情裡找到真正屬於自己的幸福！

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