英文作文圖片模糊影響作答　大考中心：考情境對比敘述要合情理

▲對於英文作文考颱風假，大考中心表示，考生只要敘述合情合理，大考中心沒有預設立場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（19）日上午第一節考英文。全教會指出，英文作文要求考生根據圖片描述颱風假的情景與看法，部分考生擔憂把電影院看成車站、機場會影響評分。大考中心則表示，颱風假是共同生活經驗，考生作答應就試題所提供圖片，重點是強調情境對比，只要考生敘述合情合理，大考中心沒有預設立場。

全教會表示，今天英文科考完後，隨即接獲師生反映，學測英文作文題目中，要求考生根據圖片描述情境，試題中左邊圖片顯示多人排隊的場景，但因紙本印刷導致細節不清，部分考生認為圖片為車站、機場、速食店、賣場等，但實際是電影院，考生擔憂此情況可能影響評分結果。呼籲大考中心應採取多元評分。

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對此，大考中心副主任黃璀娟表示，英文作文是颱風來襲時的颱風假，而颱風來襲的可能影響，以及因應颱風來襲的停班停課，是絕大多數考生的共同生活經驗，也是台灣常見的新聞議題，並未獨厚特定群體。

黃璀娟表示，該題目第一段，請考生根據兩張對比圖片，描述颱風假時，實際上可能出現兩種不同情景。考生作答應就試題所提供的圖片，強調情境對比，至於圖片所在地點，只要考生敘述合情合理，沒有預設立場。

至於評分原則，黃璀娟指出，會由閱卷評分標準訂定會議以及試閱會議後確定。於評分標準訂定會議時，會由多位大學教授依據試題的引文（含圖片）與寫作任務，並參照來自全國不同地區的抽樣考生作答情形，經過詳細討論後擬定初稿；而後在試閱會議時，會在所有閱卷委員針對評分原則獲得共識後，才開始正式閱卷。