學測考「颱風假看電影」場景難辨　大考中心：寫速食店、搭船都可

▲大考中心表示，學測英文作文颱風假場景並不限定電影院。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測英文作文要求考生根據兩張圖片，撰寫對颱風假的看法與經驗。大考中心今（11日）指出，這次考題貼近考生生活經驗，場景不限定電影院，評分原則著重在考生是否能運用所學詞彙、句構，全篇作文將會根據「內容具體完整、組織重點分明有連貫性、句構語法及用字適切、拼字與標點符號使用」等四項作為評閱標準，而字數明顯不足作文則扣總分1分。

大學學測成績將於2月25日公布，大考中心今針對學測國寫、英文考科非選擇題閱卷評分原則舉行記者會說明。英文科閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，2月8日先召開評分標準訂定會議，參閱約3000份來自北中南東與離島各區的作答影像檔，經過一天討論，再訂出評分標準並編製成閱卷參考手冊。

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賴惠玲說，評分標準與歷年相同，在「中譯英」部分，每小題總分 4 分，原則上是每個錯誤扣 0.5 分。「英文作文」的評分標準是依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字四個項目給分，字數明顯不足的作文則扣總分1分。

今年的「中譯英」題目以科技為主題，測驗考生是否能以英語描述現代科技與生活議題。根據所提供中文句子譯出正確、達意、通順的英文句子，第一句為「人類的想像和創意是科技進步最大的驅動力」，第二句則為「過去在科幻電影中出現的神奇物件，現在正逐一成真」，測驗重點在於考生能否運用常用的詞彙與基本句型，將兩句中文翻譯成正確達意的英文句子。

今年學測英文作文要求考生撰寫對颱風假看法與經驗。照片中場景為電影院，但不少考生錯認成機場櫃檯或麥當勞等地。賴惠玲表示，今年英文作文是引導式的看圖寫作類型，提供考生兩張跟颱風相關的對比圖片，要求撰寫至少120個單詞的作文。考驗學生文字表達能力，以及細節描述與邏輯思考能力，場景為何並不設限，目前有考生以電影院、速食店、百貨公司或準備搭船排隊為場景，都不會被扣分。

賴惠玲指出，英文主要評分仍以內容是否符合作答說明，具體描述兩種不同場景。作文評分原則著重在考生是否運用所學詞彙、句構，全篇作文將會根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切、以及拼字與標點符號是否使用得當作為評閱的標準。

▲今年英文作文考對颱風假看法與經驗。（圖／大考中心提供）