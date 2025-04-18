明起再熱4天「高溫飆破36度」　下周三雷雨轟全台

▲明天到下周二白天天氣暖熱。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(19日)到下周二白天溫暖偏熱，各地高溫超過30度，下周二為未來一周最熱的一天，局部高溫可能飆破36度，受鋒面尾影響，周末北台灣有雨；下周二晚間到下周三將有一波明顯變天，各地有局部陣雨或雷雨，溼答答天氣將持續到下周六，下周三後北台灣迎接大降溫，溫差近10度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來兩天天氣跟今天類似，鋒面在台灣附近，水氣多且天氣不穩定，主要影響為北台灣，有零星陣雨，其他地方為多雲到晴，要留意高溫，午後各山區也有局部短暫雷陣雨。下周一、下周二水氣減少，西南風增強，各地晴到多雲，午後東北部跟各山區有零星短暫陣雨外，要留意高溫，天氣較熱。

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下周二晚間過後變天，黃恩鴻指出，下周二晚上到下周三有下一波鋒面通過，影響範圍比較廣，鋒面結構較好，全台有局部短暫陣雨或雷雨，嚴防對流性短延時強降雨，下周三後溫度下降，隨鋒面通過、東北季風增強，下周四、下周五在東北季風影響下，水氣仍多，且有華南雲雨東移，降雨區為中部以北、東半部、恆春半島，有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，下周二晚上之後為持續降雨天氣，預估到下周六左右，後面將有一到兩天降雨空檔，後期還有一波水氣。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，黃恩鴻表示，下周二前天氣暖熱，高溫上看31到33度，南部近山區、大台北盆地溫度更高，明天過後局部高溫36度，下周二為未來一周最熱的一天，局部可能有36度以上高溫。

黃恩鴻指出，下周三後將出現一波降溫，北台灣高溫剩22到24度，溫差接近10度，北台灣降溫最多，低溫也會降到18度，其他地區溫度略降。