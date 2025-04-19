雷雨亂週末！　下週「35℃熱如夏」後再轉涼

▲今(19)日鋒面接近，中部以北午後偶有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(19)日鋒面接近，中部以北午後偶有局部短暫陣雨或雷雨；明(20)日「微弱鋒面」影響，中部以北午後偶有局部短暫陣雨或雷雨；下週二將創今年以來最高溫。下週三起另一波鋒面南下，轉涼有雨。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」指出，今(19)日鋒面接近，中高雲增多，大氣不穩定，中部以北午後、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；持續暖熱，西半部及金馬有起霧的機率。

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各地區氣溫為：北部19至32度、中部21至33度、南部20至35度、東部19至33度。

▲今(19日)晨5時紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面接近，中高雲東移。（圖／洩天機教室）

明(20)日「微弱鋒面」影響，中部以北午後偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；仍偏暖，西半部及金馬有起霧的機率。下週一、二(21、22日)天氣好轉、氣溫升，下週二將創今年以來最高溫(大部分地區高溫達35度以上)、「熱如盛夏」，應注意。

下週三至週六(23至26日)另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久、也不穩定，遇「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯)的機率較高。下下週日、一(27、28日)鋒面遠離、天氣逐漸好轉。