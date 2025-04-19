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周末悶熱高溫上看33度　下周三鋒面掃全台！專家揭還有冷空氣

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲周末悶熱，局部高溫上看33度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

周末微弱鋒面影響，局部地區有雨，溫度悶熱，高溫上看33度以上，下周一鋒面離開，不過下周三因鋒面由北往南掃過台灣，各地轉為短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢發生機會。氣象專家吳聖宇指出，下周四到下周六可能有稍強冷空氣，有機會明顯降溫。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，周六(19日)鋒面還在大陸上，台灣在鋒面前，西南風漸增強，帶來較為暖濕空氣，各地雲量多，白天配合熱力作用，下午到晚間在中北部、宜蘭到花蓮一帶的山區可能有局部短暫陣雨，另外北部、東北部平地也可能有局部短暫陣雨，雨勢不大，但最好帶著雨具。各地白天高溫可達30度以上，中南部更可到32-33度以上，頗為悶熱。

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吳聖宇指出，周日(20日)微弱鋒面將在下午到晚間掠過北台灣，結構不好，不過大氣不穩定度較高，配合白天熱力作用，下午到晚間在中北部、宜蘭到花蓮山區以及局部平地仍會有短暫陣雨機會，海面上也可能有局部對流系統活動，但是對陸地上天氣影響應該有限，整體降雨仍不多。溫度持續悶熱，各地高溫30到33度或以上。

下周一(21日)鋒面離開，吳聖宇說明，高壓迴流偏南風增強，天氣大致穩定，僅山區午後有零星局部短暫陣雨機會，各地溫度持續較為偏高。下周二(22日)白天另一鋒面接近，但是還沒有影響到台灣，天氣仍維持穩定，真正鋒面要影響到台灣要等到下周三(23日)，到時候鋒面由北往南通過台灣上空，各地將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，也有較大雨勢發生的機會。

▲▼一周天氣趨勢。（圖／臉書「天氣職人-吳聖宇」）

▲一周天氣趨勢。（圖／臉書「天氣職人-吳聖宇」）

下周四到下周六(24-26日)雖然鋒面已經離開，不過吳聖宇表示，後續因為有華南雲雨帶東移，預期還會是比較容易降雨的天氣型態，雨勢的變動性目前看起來還是有點大，需要持續觀察後續的預報變化。

吳聖宇指出，下周的鋒面過後，在24日到26日之間目前看起來也會有稍強的冷空氣南下，有機會再出現溫度明顯降低的可能性，不過時間尚久，影響的程度也還需要再觀察。

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