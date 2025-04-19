睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統陳水扁今（19日）下午出席凱達格蘭學校舉辦的「台灣民主的韌性與轉型」活動，他說這是時隔17年再度公開演講，很緊張。陳水扁在演講一開場即暢談何謂民主，他強調民主不是一言堂，民主是對少數的聲音要尊重、包容，不能說意見不同，就說是「XX同路人」。

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）

凱達格蘭學校黃信介先生紀念講座今日舉辦「台灣民主的的韌性與轉型」活動，並邀請陳水扁親臨演講，據了解，本次演講是陳水扁時隔17年後，再度公開演講，並以民主為主軸。

陳水扁起初坦言，今天心情相當緊張，連做總統8年也沒那麼緊張，還開玩笑地說，自己也擔心，這第一次演講，會變成最後一次。然而，談到民主的核心價值，陳水扁直指，就在於包容與尊重不同的聲音，即便是少數意見也不應被排斥。

陳水扁強調，不能意見不同，就說是「XX同路人」，那就不好了。此外，陳水扁還提及，公投不能剝奪限制民主，更不可以沒收公投，他認為，沒有比民主更好的道路，台灣走上民主之路，絕對無怨無悔。

陳水扁說明，在民主社會中，選舉是制度的核心，人民是國家真正的主人，甚至是總統的老闆，而權力之間必須有所制衡，不容許出現一言堂或絕對權威。至於，國家主權，陳水扁表示，是屬於全體台灣人民，且只有2300萬台灣人能決定台灣前途，這一點不容模糊。