　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統陳水扁今（19日）下午出席凱達格蘭學校舉辦的「台灣民主的韌性與轉型」活動，他說這是時隔17年再度公開演講，很緊張。陳水扁在演講一開場即暢談何謂民主，他強調民主不是一言堂，民主是對少數的聲音要尊重、包容，不能說意見不同，就說是「XX同路人」。

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）

凱達格蘭學校黃信介先生紀念講座今日舉辦「台灣民主的的韌性與轉型」活動，並邀請陳水扁親臨演講，據了解，本次演講是陳水扁時隔17年後，再度公開演講，並以民主為主軸。

陳水扁起初坦言，今天心情相當緊張，連做總統8年也沒那麼緊張，還開玩笑地說，自己也擔心，這第一次演講，會變成最後一次。然而，談到民主的核心價值，陳水扁直指，就在於包容與尊重不同的聲音，即便是少數意見也不應被排斥。

陳水扁強調，不能意見不同，就說是「XX同路人」，那就不好了。此外，陳水扁還提及，公投不能剝奪限制民主，更不可以沒收公投，他認為，沒有比民主更好的道路，台灣走上民主之路，絕對無怨無悔。

陳水扁說明，在民主社會中，選舉是制度的核心，人民是國家真正的主人，甚至是總統的老闆，而權力之間必須有所制衡，不容許出現一言堂或絕對權威。至於，國家主權，陳水扁表示，是屬於全體台灣人民，且只有2300萬台灣人能決定台灣前途，這一點不容模糊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普親上談判桌！批日審車太嚴　日本擬鬆綁美車進口換撤關稅
快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望
「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話
真的掰了！31年手機品牌宣布退出市場　正式走入歷史
明3地飄雨！更強鋒面下周橫掃　雨連下4天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

「高雄雙罷劫」遭搜索！陳其邁支持徹查：死人連署非常奇怪

世壯運豪奢行銷挨批　在韓國花1082萬打廣告卻僅71名選手報名

綠委上凱道聲援　黃捷：台灣人民很包容國民黨「但不要變紅的」

87歲退將丘衛邦上凱道　怒轟國民黨凍潛艦預算「喪盡天良」

林亮君尷尬了！　王鴻薇曝事實查核中心打臉「預算害陽明山救災慢」

爭取更多人民的信任　黃國昌：贏得選舉但不能只剩選舉

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

【酒精婚禮】俄羅斯人+原住民喝到餐廳賠錢XD

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

【韓國考駕照】 模擬器高度還原多種路況 隨時都可練！

快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

「高雄雙罷劫」遭搜索！陳其邁支持徹查：死人連署非常奇怪

世壯運豪奢行銷挨批　在韓國花1082萬打廣告卻僅71名選手報名

綠委上凱道聲援　黃捷：台灣人民很包容國民黨「但不要變紅的」

87歲退將丘衛邦上凱道　怒轟國民黨凍潛艦預算「喪盡天良」

林亮君尷尬了！　王鴻薇曝事實查核中心打臉「預算害陽明山救災慢」

爭取更多人民的信任　黃國昌：贏得選舉但不能只剩選舉

台東慢食節登場　千人齊聚成功海濱共嚐山海風味

肝基會走入嘉義阿里山鄉！逾300人接受保肝篩檢「6人轉診」

2025桃園桐花祭啟動　張善政：七大路線體驗客庄文化

泰劇男神Boun「接機被砸頭」暖心護粉：是小意外　Prem狂喊要吃台灣3大美食

蔡健雅首登KKBOX風雲榜！　飆唱神曲《Beautiful Love》掀萬人大合唱

艾速特8局好投、曾昱磬開轟　台鋼3比1連勝味全

彰縣高中以上社團辦活動　最多補助10萬

修杰楷公開「童年零修圖嫩照」　厭世圓臉全被拍：胖就是胖

快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望

首輪大物報到！張趙紘驚喜升一軍　古久保寄予打擊厚望

政治熱門新聞

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

快訊／大罷免二階段衝刺遊行上凱道　現場宣布破2萬人

直擊／罷團上凱道開場湧上千民眾　喊大罷免「把不適任立委踢出去」

綠委稱「藍營426集結凱道」惹怒統測生　網轟：附近根本沒有試場

抄家滅族之禍襲向國民黨　蔣萬安展怒顏抗得住砲火？

LIVE／二階連署衝刺　罷團上凱道「拒絕統戰，守護台灣」大遊行

快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

幕後／倒閣成真選項！　卸壓、奪回主導權成國民黨內部共識

朱立倫聲援黃呂錦茹：憑臆測就想收押

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

「大罷免若贏院長柯建銘！」　國民黨做Q版貼紙嗆：獨裁民進黨

更多熱門

相關新聞

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

凱達格蘭學校今（19日）邀請前總統陳水扁出席「台灣民主的韌性與轉型」活動，陳水扁也睽違17年再度公開演講，演講結束後，有人提問怎麼看當今朝野對立嚴重的狀況，陳水扁則以自身經驗回應，清算不是對付在野的好方法，他認為，民主要追求包容與尊重，而有官位的人要先讓步對話。

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

騙扁小子黃琪騙孫鵬狄鶯夫婦　判刑定讞

騙扁小子黃琪騙孫鵬狄鶯夫婦　判刑定讞

獨／批警吃案還檢討被害人！工地遭竊業主現身開砲

獨／批警吃案還檢討被害人！工地遭竊業主現身開砲

關鍵字：

陳水扁凱達格蘭學校黃信介

讀者迴響

熱門新聞

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg

義監獄首設性愛房　囚犯可和伴侶恩愛2hrs

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

全球國家智商排名　台灣差0.01分排第二

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面