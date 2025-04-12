川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁社群）



記者杜冠霖／台北報導

美國日前針對各國開徵鉅額關稅後，又於台灣時間10日凌晨宣布暫停90天執行，這段期間被川普政府定為「協商進行期間」。對此，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）昨證實，將在美國時間11日與來自台灣和以色列的代表就關稅問題展開對談。對於關稅戰，前總統陳水扁今（12日）在instagram等社群軟體寫下8字，「川普英明，台灣萬歲」。

美國總統川普的「對等關稅」新制日前正式上路，台灣遭課32%高關稅，後續川普宣布暫緩90天執行，府院仍照計劃推出應對方案。總統賴清德昨證實，「台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面」，政府會做好準備，確保國家利益。

外交部長林佳龍受訪時表示，目前就議題內容、談判窗口都已經有建立，跟美方做很好溝通，他們會用最有效率方式，把台灣列為第一波名單，優先進行這次的談判。媒體追問一個月內有可能嗎？林表示，當然希望90天內一定要完成談判工作，達成台美可以接受的關稅、經貿合作共識。

針對美國對中國徵收145%關稅，中國反制徵收125%關稅，葛里爾在接受福斯新聞訪問時表示，這樣的反應雖然遺憾，但並不意外。他指出，除了中國，沒有其他國家對美國的對等關稅進行報復，這使中國顯得特別。葛里爾也表示，貿易代表署正在與各國對口進行討論，回應各國的建議，並提議如何增加與美國的貿易。他透露，11日將先與以色列貿易代表見面，再與台灣貿易代表會面。