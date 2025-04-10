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狄鶯夫婦救孫安佐「騙扁小子」黃琪灌水律師費　騙30萬下場曝

▲▼藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，出庭作證自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人孫鵬、狄鶯夫妻遭「騙扁小子」黃琪詐欺訴訟費用，還因此到法院出庭作證。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪，7年前趁著藝人孫鵬、狄鶯夫婦急於營救在美國陷入槍枝爭議的孫安佐，打著律師郭上維的名義，無照替孫鵬夫婦寫狀，並灌水律師費騙走30萬元。最高法院審理後，將黃琪判刑6月、郭士維判刑3月與4月，都可以易科罰金，全案定讞。

本名黃照岡的黃琪，現年33歲，但他行騙的資歷超過20年。讓他聲名大噪的，是他16歲時假冒塔羅牌大師，為當時官司纏身的前總統陳水扁算命，不僅騙倒陳水扁，還上電視講說騙倒陳水扁的過程。由於他詐騙手法變化多端，多次進出監獄，他也冒充頂新集團少東魏宏帆、國泰集團蔡鎮宇的獨生女蔡佳玲，也假扮過投資教父、歌手張清芳的前夫宋學仁，影星林青霞的助理。

2018年3月間，當時18歲、還在美國就讀高中的孫安佐，因為放話要持槍攻擊學校，被美國警方查扣非法持有1把手槍與1600多發子彈，因此遭到美國官方關押，孫安佐的父母孫鵬、狄鶯，隨後在台灣緊急發動營救行動。

當時黃琪就假冒宋學仁的助理，自稱Amanda，主動聯繫孫鵬夫婦，表示可以介紹律師郭上維，為孫安佐處理遣返回台後相關訴訟，郭上維配合接機陪同孫安佐應訊，騙取孫鵬夫妻委任與支付30萬餘元費用，但相關書狀包括替孫安佐聲請提審，其實都是黃琪向郭上維借名所撰寫。而後孫安佐被關押238天，獲釋後被驅逐出境，同年12月11日由美方移民官押解搭機返抵桃園機場。

此外，黃琪也利用郭上維名義，向一名建設公司董娘謊稱可以代為處理工程款訴訟糾紛，以及民事假扣押事件，但須收取3千萬元。董娘匯款後，黃琪也以郭上維律師名義向法院提出民事抗告狀，但其實這也是黃琪撰寫的書狀。案經檢警單位查獲後，對黃琪、郭上維2人依照詐欺罪嫌，提起公訴。

一審將黃、郭2人均判刑6月。上訴二審後，二審仍將黃琪判刑6月，但易科罰金改以2000元折算1日，亦即黃琪本案易科罰金為12萬元；另外郭上維改遭判3月與4月，得易科罰金9萬與12萬元。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

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