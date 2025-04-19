　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男挖鄰雙眼還捏爆　第1次聽說！高大成：痛苦指數接近死亡

記者鄧木卿／台中報導

新北市雙溪區52歲簡男為了一條水管問題與69歲連姓鄰居爆發肢體衝突，簡男不滿左手臂被連男咬住，掙脫不成竟然徒手控出連男雙眼，法醫高大成表示，這是他從醫數十年第一次聽說，嫌犯應該是分兩次挖出，手段非常「粗殘」，疼痛指數爆表，接近死亡程度，建議直接判死刑。

▲▼高大成認為，凶嫌分兩次挖出雙眼，惡性重大應判死刑。（圖／民眾提供，下同）

▲▼高大成認為，凶嫌分兩次挖出雙眼，惡性重大應判死刑。（圖／民眾提供，下同）

連、簡2人是隔壁鄰居，17日上午9時許，簡男與連男因為水管問題吵架，連男趁機咬住簡男左手臂，簡試圖掙脫不成，竟然徒手插進連男眼中，挖出雙眼丟在地上，一顆眼珠還被捏爛，另一顆則完整在他身旁，直到連男倒地後，他才自行赴警局自首。

高大成表示，眼睛痛和牙痛都距離腦部近，傳導神經較快，對痛覺比較敏感，書本上記載疼痛指數最高是12級，眼睛痛感爆表，列為13級，比生產還痛，凶嫌一次挖出雙眼的可能性低，因為力道分散，應是一次挖一眼，若真的如此，惡性相當重大，法官可以判死刑了。

▲▼高大成認為，凶嫌分兩次挖出雙眼，惡性重大應判死刑。（圖／民眾提供，下同）

至於日後是否能接回去？高大成說，凶嫌是把手指伸進眼窩，把整個視神經、肌肉全拉出來，缺氧太久，組織壞死，要接回非常困難。

他說，他從醫數十年第一次看過徒手挖出眼睛，以往曾碰上相關案例，那是把人殺死後，擔心日後化為鬼魂回來尋仇，所以才挖出眼睛，此案凶嫌手段凶殘，或許曾練過什麼特殊功夫，否則一般人力道是無法挖出且挖不下手的，為了一條水管而下狠手，嚴重的防衛過當。

▲▼高大成認為，凶嫌分兩次挖出雙眼，惡性重大應判死刑。（圖／民眾提供，下同）

▲▼新北男子和鄰居爭吵，雙眼竟然徒手挖出。（圖／ETtoday資料照）

▲▼新北男子和鄰居爭吵，雙眼竟然被徒手挖出。（圖／記者郭世賢、陸運陞翻攝）

▲▼新北男子和鄰居爭吵，雙眼竟然徒手挖出。（圖／ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳緗妮認：很久沒穿內衣了　甜曬側身哺乳照
快訊／凱道宣布湧進4萬人　呱吉：絕對比北檢外多
川普再出招！　白宮新網站曝「新冠病毒真正起源」
新北男遭挖雙眼還捏爆　高大成：痛苦指數接近死亡
20歲男誘4人出國摘器官！　囚「泰昌園區」凌虐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

仲介槍枝交易！檢舉買家「還供出賣家」　法官判她3年2月

新北男挖鄰雙眼還捏爆　第1次聽說！高大成：痛苦指數接近死亡

20歲男超冷血！誘4人出國摘器官販售　囚「泰昌園區」凌虐

劉德華要借3萬！發哥邀4萬買虛幣　桃園粉絲匯錢...警：攏系假

撞擊片！女大生騎機車上班　婦人「衝出巷子」翻滾摔地畫面曝

女友要分手！變態男摔她愛貓「1死1下顎骨折」　還藏屍天花板

台中男吃深夜肉羹名店！為排隊互毆　客人淡定邊看邊吃畫面曝

中壢警查獲15泰女非法陪酒　一整排美腿塞爆拘留室畫面曝

通緝鴛鴦找毒友解癮！遇警查緝急跳窗衝頂樓　狼狽落網　

打職災官司！高雄軟爛男扮律師...坑老爸千萬　偽造文書判2年

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

【酒精婚禮】俄羅斯人+原住民喝到餐廳賠錢XD

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

仲介槍枝交易！檢舉買家「還供出賣家」　法官判她3年2月

新北男挖鄰雙眼還捏爆　第1次聽說！高大成：痛苦指數接近死亡

20歲男超冷血！誘4人出國摘器官販售　囚「泰昌園區」凌虐

劉德華要借3萬！發哥邀4萬買虛幣　桃園粉絲匯錢...警：攏系假

撞擊片！女大生騎機車上班　婦人「衝出巷子」翻滾摔地畫面曝

女友要分手！變態男摔她愛貓「1死1下顎骨折」　還藏屍天花板

台中男吃深夜肉羹名店！為排隊互毆　客人淡定邊看邊吃畫面曝

中壢警查獲15泰女非法陪酒　一整排美腿塞爆拘留室畫面曝

通緝鴛鴦找毒友解癮！遇警查緝急跳窗衝頂樓　狼狽落網　

打職災官司！高雄軟爛男扮律師...坑老爸千萬　偽造文書判2年

「寵物再生醫學講座」台中場加開！　限量30位報名還有精美禮品

久違了！吳哲源下週首場復健賽　兄弟設定從1局出發

5月報稅／標扣、列舉選那一個？　財政部1招教你省稅

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

愷樂曬育兒照「被敲碗復出賺奶粉錢」　鬆口31字回應了

超猛拼盤+1！泰民、DAY6等4組大咖齊聚 　6月林口體育館嗨唱2.5小時

香香的！許哲晏開轟曝特殊儀式：吸一下陳傑憲　

藍還是綠？科學家首次發現「新顏色」　人眼從未見過

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

「高雄雙罷劫」遭搜索！陳其邁支持徹查：死人連署非常奇怪

#李多慧 抓包粉絲去別的球場　氣噗噗調皮喊：我不相信你！

社會熱門新聞

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

25歲女露事業線男模店爽玩卻賴帳

快訊／涉幽靈連署！　國民黨2人羈押禁見、2無保請回

中壢警掃蕩酒店　15泰女美腿擠爆拘留室

「最美檢察官」相驗見端倪　逮殺人魔毒害妻小

郭台銘愛店「金春發」爆母子千萬內鬥

24歲「台版Jisoo」淪詐團洗錢首腦！　墮落史起底

更多熱門

相關新聞

女大生趕上班　婦人穿越馬路挨撞

女大生趕上班　婦人穿越馬路挨撞

新北市永和區今天（19日）早上8時許，中正路麥當勞前發生一起機車擦撞行人事故。當時女大生騎車正準備去打工，行經中正路242巷口時，一名婦人從巷內走出，以小跑步方式穿越馬路，女大生閃避不及直接撞上，雙方紛紛倒地不起，救護人員抵達，將雙方送往醫院治療，目前警方正釐清發生事故原因。

中壢警掃蕩酒店　15泰女美腿擠爆拘留室

中壢警掃蕩酒店　15泰女美腿擠爆拘留室

通緝鴛鴦解毒癮　跳窗躲警仍遭逮

通緝鴛鴦解毒癮　跳窗躲警仍遭逮

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

逃逸移工拒捕街頭狂奔　戳傷員警眼睛終被逮

逃逸移工拒捕街頭狂奔　戳傷員警眼睛終被逮

關鍵字：

新北徒手挖雙眼高大成影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg

義監獄首設性愛房　囚犯可和伴侶恩愛2hrs

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

全球國家智商排名　台灣差0.01分排第二

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面