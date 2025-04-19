新北男挖鄰雙眼還捏爆　第1次聽說！高大成：痛苦指數接近死亡

記者鄧木卿／台中報導

新北市雙溪區52歲簡男為了一條水管問題與69歲連姓鄰居爆發肢體衝突，簡男不滿左手臂被連男咬住，掙脫不成竟然徒手控出連男雙眼，法醫高大成表示，這是他從醫數十年第一次聽說，嫌犯應該是分兩次挖出，手段非常「粗殘」，疼痛指數爆表，接近死亡程度，建議直接判死刑。

▲▼高大成認為，凶嫌分兩次挖出雙眼，惡性重大應判死刑。（圖／民眾提供，下同）

連、簡2人是隔壁鄰居，17日上午9時許，簡男與連男因為水管問題吵架，連男趁機咬住簡男左手臂，簡試圖掙脫不成，竟然徒手插進連男眼中，挖出雙眼丟在地上，一顆眼珠還被捏爛，另一顆則完整在他身旁，直到連男倒地後，他才自行赴警局自首。

高大成表示，眼睛痛和牙痛都距離腦部近，傳導神經較快，對痛覺比較敏感，書本上記載疼痛指數最高是12級，眼睛痛感爆表，列為13級，比生產還痛，凶嫌一次挖出雙眼的可能性低，因為力道分散，應是一次挖一眼，若真的如此，惡性相當重大，法官可以判死刑了。

至於日後是否能接回去？高大成說，凶嫌是把手指伸進眼窩，把整個視神經、肌肉全拉出來，缺氧太久，組織壞死，要接回非常困難。

他說，他從醫數十年第一次看過徒手挖出眼睛，以往曾碰上相關案例，那是把人殺死後，擔心日後化為鬼魂回來尋仇，所以才挖出眼睛，此案凶嫌手段凶殘，或許曾練過什麼特殊功夫，否則一般人力道是無法挖出且挖不下手的，為了一條水管而下狠手，嚴重的防衛過當。

▲▼新北男子和鄰居爭吵，雙眼竟然被徒手挖出。（圖／記者郭世賢、陸運陞翻攝）