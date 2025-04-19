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串聯台9線休閒農業廊帶！凝聚鳳榮地方共識　啟動前期計畫

▲▼花蓮縣政府舉辦「鳳榮地區休閒農業區資源盤點前期輔導」計畫啟動說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府舉辦「鳳榮地區休閒農業區資源盤點前期輔導」計畫啟動說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府近年來持續推動休閒農業區，縣內目前已有壽豐、舞鶴、馬太鞍、東豐及羅山等五處休閒農業區，現階段正積極籌備瑞穗鄉的第二個休閒農業區與吉安鄉的「吉野休閒農業區」。同時著手整合鳳林鎮與萬榮鄉的豐富農業資源，期望串聯台九線沿線區域，形塑具連貫性的休閒農業發展軸帶，打造具特色與競爭力的農遊品牌。

▲▼花蓮縣政府舉辦「鳳榮地區休閒農業區資源盤點前期輔導」計畫啟動說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府18日假鳳榮地區農會信用部三樓農友活動中心舉辦「鳳榮地區休閒農業區資源盤點前期輔導」計畫啟動說明會，吸引在地社區組織及農業與觀光相關從業夥伴踴躍與會，現場交流熱絡，對於凝聚發展鳳榮農遊產業的高度共識與期待。

▲▼花蓮縣政府舉辦「鳳榮地區休閒農業區資源盤點前期輔導」計畫啟動說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼邀請宜蘭大學陳凱俐教授擔任輔導顧問並分享花蓮休閒農業區的發展趨勢與成功案例。

首發會邀請國立宜蘭大學應用經濟與管理學系陳凱俐教授擔任輔導顧問，除了分享花蓮休閒農業區的發展趨勢與成功案例，她指出休閒農業區的設立不僅是農村發展的新契機，更是串聯在地資源、活化農村產業的重要策略。鳳榮地區擁有豐富的自然景觀與文化資產，具備申設休閒農業區的關鍵條件，若能整合在地農產、文化體驗與生態旅遊，未來將有機會成為台九線上具代表性的農遊示範區。她也呼籲在地業者積極投入，共同勾勒地方創生的新藍圖。

▲▼花蓮縣政府舉辦「鳳榮地區休閒農業區資源盤點前期輔導」計畫啟動說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，此次說明會為鳳榮地區休閒農業區推動的重要起點，透過與會者的熱烈回饋與交流，逐步凝聚推動方向與執行共識。會中亦說明未來將陸續展開的共識會議、資源盤點與組織籌組工作，邀請在地業者持續參與，共同為打造鳳榮地區休閒農業區奠定基礎。

徐榛蔚說，本場出席單位橫跨鳳林鎮與萬榮鄉兩區的初級農業生產(產銷班、友善耕作)、加工、體驗、觀光餐飲與民宿等業者，顯示鳳榮地區具備完整休閒農業鏈。不少與會社區組織和業者表達希望積極參與後續計畫，為鳳榮地區注入更多創意與行動力，開創農村旅遊與產業永續的新篇章。

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