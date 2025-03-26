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花蓮推動瑞穗三富休閒農業　培力工作坊共學金質農遊體驗

▲培力工作坊邀請宜蘭大學陳凱俐教授擔任講師，透過金質獎案例學習觀摩，帶來更多創新思維與實踐方向。 (圖／記者王兆麟翻攝，下同）

培力工作坊邀請宜蘭大學陳凱俐教授擔任講師，透過金質獎案例學習觀摩，帶來更多創新思維與實踐方向。 (圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續推動瑞穗鄉三富休閒農業區籌設與發展，花蓮縣政府將於3月28日星期五下午舉辦「三富休區發展培力工作坊」，並邀請宜蘭大學陳凱俐教授擔任講師，帶領在地業者、居民及社區代表，透過金質獎案例學習觀摩，深入探索休閒農業體驗活動的設計與優化策略，期盼為三富休區的發展帶來更多創新思維與實踐方向。

縣長徐榛蔚表示，此次培力工作坊以「金質獎案例學習觀摩ｘ打造三富農遊特色」為主題，將於曾榮獲花蓮縣體驗活動金質獎的木日光文旦驛站舉行，規劃兩大核心內容，第一部分為「金質獎活動體驗觀摩」，透過實際進行金質獎優勝體驗「柚遊自在木日光」，內容包含果園導覽及柚香淺嚐，感受柚香帶來的身心放鬆，學習如何將農業生產與旅遊體驗結合，創造更有價值的農遊產品。

▲培力工作坊邀請宜蘭大學陳凱俐教授擔任講師，透過金質獎案例學習觀摩，帶來更多創新思維與實踐方向。 (圖／記者王兆麟翻攝，下同）

名額有限，縣府邀請在地居民踴躍參加。

第二部分則聚焦於「金質獎體驗遊程規劃分享與交流」，由陳凱俐教授帶領討論，分析木日光成功農遊體驗操作亮點模式，引導與會者思考三富地區未來的發展方向。透過業者實際經驗分享與交流，參與者可學習如何運用在地資源設計吸引不同客群的農遊活動，提升遊客的體驗價值，並進一步打造符合在地特色的農遊品牌。

縣長徐榛蔚指出，三富地區擁有豐富的農業資源與發展潛力，透過這次培力課程，期望能讓在地業者與社區夥伴汲取成功案例的經驗，進一步優化自身的農遊活動內容，強化服務品質，吸引更多遊客來到三富地區，促進地方經濟發展。

農業處長陳淑雯補充，敬邀瑞穗鄉公所、農會、富源社區、富興社區、富民社區、瑞穗鄉休閒農業相關業者及在地居民踴躍參與（線上報名連結：https://reurl.cc/RY6Vyg，名額有限敬請及早報名），共同推動瑞穗鄉三富休閒農業區的成立與發展，打造更具競爭力的農村旅遊環境，讓三富地區成為花蓮農遊體驗的新亮點。
 

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