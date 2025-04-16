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非法棄置廢棄物難逃了！花蓮主要道路電子圍籬全程監控

▲▼花蓮近年查獲非法棄置以裝潢修繕拆除後之事業廢棄物居多，造成土地遭破壞影響生態環境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮近年查獲非法棄置以裝潢修繕拆除後之事業廢棄物居多，造成土地遭破壞影響生態環境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府向環境部環境管理署申請補助設置電子智慧圍籬，於花蓮縣進出主要幹道如台9線、台11線及常見非法棄置路段，設置6處電子智慧圍籬設備共計經費510萬，如有外縣市車輛侵入縣內並經檢視異常時可即時進行掌控，立即進行稽查作業。

花蓮縣近年查獲事業廢棄物非法棄置案件以裝潢修繕拆除後之事業廢棄物居多，造成多處偏遠山區、溪谷等國有土地遭破壞影響生態環境，花蓮縣環境保護局配合檢調單位查獲多筆不肖業者以「侵占國有土地，非法棄置或掩埋允收之事業廢棄物之行為」賺取不義財，花蓮土地南北狹長，國有土地管理實屬不易，以人力方式執行稽巡查國有土地效果有限，易使不肖業者以侵占或承租國有土地方式，實為事業廢棄物非法棄置行為。

▲▼花蓮近年查獲非法棄置以裝潢修繕拆除後之事業廢棄物居多，造成土地遭破壞影響生態環境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚指出，花蓮縣政府為響應聯合國持續發展目標（SDGs）中第11項「永續城鄉」、第12項「責任消費與生產」及第16項「制度的正義與和平」等國際指標。期望藉由科技執法，降低本縣非法棄置數量，杜絕廢棄物污染，並賦予縣民舒適之生活環境，實現環境保護與資源循環的目標，為花蓮打造綠色、可持續性的環境邁出堅實步伐。

▲▼花蓮近年查獲非法棄置以裝潢修繕拆除後之事業廢棄物居多，造成土地遭破壞影響生態環境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為預防非法棄置案件發生，花蓮縣政府已建置縮時攝影機、空拍機及遠端監控攝影機等，於主要非法棄置熱區進行監控作業，杜絕外縣市廢棄物送至縣境內進行非法棄置。

環保局也呼籲，花蓮縣事業廢棄物非法棄置案件，以裝潢修繕拆除廢棄物居多，民眾委託業者清運時，應要求業者進行營建裝潢修繕廢棄物網路申報，未依規定申報者，將依《廢棄物清理法》遭受6,000元至最高300萬元罰鍰。同時也呼籲民眾，若發現可疑車輛進出或自有土地遭非法棄置廢棄物，請即刻通報環保單位，或提供相關證據協助追查不法行為。

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