花蓮溪口媽聖誕遶境！台9線部分南下路段封閉　調撥車道通行

▲花蓮壽豐鄉順民宮將於19日星期六舉辦「溪口媽聖誕千秋文化季暨祈福遶境」活動。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮壽豐鄉順民宮將於19日星期六舉辦「溪口媽聖誕千秋文化季暨祈福遶境」活動，活動當日上午6時自順民宮起駕，預計吸引大量信眾與民眾參與，活動將沿台9線及台9丙進行遶境繞行，為維持交通秩序與用路人安全，警方將實施階段性交通管制，呼籲民眾配合相關引導措施。

本次遶境活動將自順民宮出發，遶境路線將行經豐田、壽豐、池南、志學等村落，再自志學沿台9線返回順民宮，全程繞行壽豐鄉多處村里與主要幹道。

為確保遶境啟程安全順利，警方將於當日上午6時至8時在台9線14.3K至14.6K南下車道實施臨時封閉管制措施，並調撥北上內側車道予南下車輛通行，現場交通狀況將視情況機動調整管制時間與範圍。

活動期間，吉安分局除動員警力加強交通指揮外也結合義警、義交及志工協助維持秩序，確保活動平穩進行與民眾行車安全。

分局長林俊廷提醒，用路人行經管制路段時請放慢車速，並配合現場交通指揮，共同維護交通安全與活動秩序。也提醒參與民眾遵守現場工作人員指示，尊重宗教活動，讓傳統文化活動能夠順利進行並圓滿落幕。