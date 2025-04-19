不再上訴！打羅智強耳光判賠20萬　邱議瑩：欣然接受但要罷免惡人

▲民進黨立委邱議瑩。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委邱議瑩去（2024年）在立法院議事攻防過程中，以扇子搧打國民黨立委羅智強耳光，昨日遭一審法院判賠20萬，對此，邱議瑩今（19日）強調，當面打人的行為不對，她欣然接受法院的判決，不再上訴，並深自檢討，不過，面對羅智強這種妨礙國家進步、嚴重影響民眾權益的惡人，她呼籲，選民一定要站出來，用選票罷免羅智強。

羅智強昨日提到，去年立法院審查國會改革法案，民進黨當家鬧事，打警察、打議事人員、對女性立委襲臀性騷，邱議瑩還用扇子搧他耳光，語帶威脅地喊「你是沒有被人打過」。

羅智強進一步說明，他沒有還手，結果邱議瑩竟說要去驗傷，真是了不起的民進黨，打人喊救人，然而，他不姑息暴力，委由律師提告，台北地方法院一審判決，邱議瑩必須賠償新台幣20萬元。

針對一審法院的裁判結果，邱議瑩昨日指出，去年5月，羅智強等藍白立委，為了政爭妨礙議事，原本即將三讀通過的《再生醫療法》也因此遭到拖延，影響眾多病友的權益，對抗這種更惡質的暴力，她坦然無懼。

邱議瑩今日再度表明，她幾經思量，當面打人的行為不對，欣然接受法院的判決，不再上訴，並深自檢討。不過，面對羅智強這種妨礙國家進步、嚴重影響民眾權益的惡人，她呼籲，選民一定要站出來，用選票罷免羅智強。

▼中國國民黨立委羅智強，去年在議事攻防過程中，遭民進黨立委邱議瑩用扇子賞巴掌。（圖／國民黨立委羅智強提供）