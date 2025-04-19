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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／倒閣成真選項！　卸壓、奪回主導權成國民黨內部共識

▲▼立法院國民黨黨團召開黨團大會，黨主席朱立倫親臨會場與黨籍立委共進早餐，媒體關注的焦點還是圍繞在黨工及地方黨部遭檢調收押搜索的議題上。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院國民黨黨團召開黨團大會，黨主席朱立倫親臨會場。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

檢調偵辦大罷免案「死亡連署」涉偽造文書，國民黨多處市黨部遭搜索。台北市長蔣萬安17日晚首拋出「立院應倒閣」，隨即引發政壇熱議。18日一早黨主席朱立倫親赴立法院黨團大會，倒閣議題也成焦點。據了解，黨團大會中有近八成藍委支持將倒閣成為選項，他們所持理由不外乎，面對大罷免造成的士氣低迷與司法壓迫，此時提出倒閣不僅可以轉被動為主動，搶回議題主導權，還可將壓力釋放一些給綠營，因此倒閣被視為朱立倫及國民黨的「絕處逢生」。

蔣萬安17日在地檢署外首度提出「倒閣」主張，彷如天外飛來一筆，令藍營不少人一時錯愕，外界更譁然議論，揣測其背後的政治意義。然而事後回顧，這其實也成為朱立倫「借力使力」、重新搶回主場優勢的戰略部署。事實上，倒閣的聲音早在農曆年後已在藍營內部悄悄發酵，但黨中央當時評估罷免成效不明，若貿然倒閣、導致重選，恐將重創在野力量，因此態度始終保守觀望。

國民黨面對大罷免，初始確實掉以輕心，之前喊出「以罷制罷」，卻因黨中央不夠積極，完全處於下風，後來雖然藍青年軍拼命連署，勉強過了一階門檻進入二階，卻因死亡連署疑涉偽造文書，慘遭司法追查，近日檢調更是大動作搜索雙北黨部，據了解，由於罷免原住民的連署，主要是由黨中央操盤，不能排除檢調搜索中央黨部，一旦發生，便是「動搖黨本」的地步，確實也讓朱立倫重新思考用倒閣清理戰場，卸下黨中央的壓力鍋。

據了解，朱立倫在18日黨團大會中，先談自己這兩年多來的領導處境與心路歷程，也坦言外界對他的誤解與質疑從未間斷，但他強調「有些事不是不做，而是不能急」，盼藍委們理解他的節奏與布局，支持他的政治選擇。

倒閣議題被點燃後，外界難免會質疑，此時是否為最佳時機？相關人士透露，過去黨內之所以還存觀望，在於危機感沒有那麼迫切，但是如今有35位藍委面臨二階連署的壓力，由於罷免不能募款，已讓藍委人人自危，但是若倒閣成功，國會全面改選，再度回到藍綠對決，國民黨全員背水一戰，還是有跟綠營一搏的本錢，所以與其面對綠營以黨國機器不斷為罷免加溫，被綠營「凌遲處理」，不如主動迎戰任由檢調與輿論夾殺，不如主動反擊，把倒閣列為可進可退的關鍵籌碼。

而面對蔣萬安提出的倒閣議題，朱立倫也認為這是藍營拿為主導權的機會，雖然部分藍委憂心倒閣後，國會全面改選藍營可能無法拿下現有的席次，甚至加速敗局，但也有聲音指出，「現狀已是最壞情況，還能更差嗎？」何況藍委被罷之後還是要補選，也存在能否勝選的變數。與其被綠營「凌遲處理」，不如主動迎戰。

但是倒閣需要過半立委同意，在昨天的黨團會議上，黨團幹部也表示，倒閣一事將與白營討論，讓在野黨團結一起面對惡罷。不過目前民眾黨主席黃國昌對於倒閣，也只是一再強調，要國會跟總統一起重選才有意義。

平實而言，倒閣存在太多無法操之於國民黨的變數，何況就算藍白連手倒閣成功，賴溝德總統也未必要解散國會重選，就算國會重新改選，藍營也可能喪失國會多數，只不過藍營面對空前變局，不能一直處在挨打階段， 倒閣或許是兩害取其輕而已。

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