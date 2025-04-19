幕後／倒閣成真選項！　卸壓、奪回主導權成國民黨內部共識

▲立法院國民黨黨團召開黨團大會，黨主席朱立倫親臨會場。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

檢調偵辦大罷免案「死亡連署」涉偽造文書，國民黨多處市黨部遭搜索。台北市長蔣萬安17日晚首拋出「立院應倒閣」，隨即引發政壇熱議。18日一早黨主席朱立倫親赴立法院黨團大會，倒閣議題也成焦點。據了解，黨團大會中有近八成藍委支持將倒閣成為選項，他們所持理由不外乎，面對大罷免造成的士氣低迷與司法壓迫，此時提出倒閣不僅可以轉被動為主動，搶回議題主導權，還可將壓力釋放一些給綠營，因此倒閣被視為朱立倫及國民黨的「絕處逢生」。

蔣萬安17日在地檢署外首度提出「倒閣」主張，彷如天外飛來一筆，令藍營不少人一時錯愕，外界更譁然議論，揣測其背後的政治意義。然而事後回顧，這其實也成為朱立倫「借力使力」、重新搶回主場優勢的戰略部署。事實上，倒閣的聲音早在農曆年後已在藍營內部悄悄發酵，但黨中央當時評估罷免成效不明，若貿然倒閣、導致重選，恐將重創在野力量，因此態度始終保守觀望。

國民黨面對大罷免，初始確實掉以輕心，之前喊出「以罷制罷」，卻因黨中央不夠積極，完全處於下風，後來雖然藍青年軍拼命連署，勉強過了一階門檻進入二階，卻因死亡連署疑涉偽造文書，慘遭司法追查，近日檢調更是大動作搜索雙北黨部，據了解，由於罷免原住民的連署，主要是由黨中央操盤，不能排除檢調搜索中央黨部，一旦發生，便是「動搖黨本」的地步，確實也讓朱立倫重新思考用倒閣清理戰場，卸下黨中央的壓力鍋。

據了解，朱立倫在18日黨團大會中，先談自己這兩年多來的領導處境與心路歷程，也坦言外界對他的誤解與質疑從未間斷，但他強調「有些事不是不做，而是不能急」，盼藍委們理解他的節奏與布局，支持他的政治選擇。

倒閣議題被點燃後，外界難免會質疑，此時是否為最佳時機？相關人士透露，過去黨內之所以還存觀望，在於危機感沒有那麼迫切，但是如今有35位藍委面臨二階連署的壓力，由於罷免不能募款，已讓藍委人人自危，但是若倒閣成功，國會全面改選，再度回到藍綠對決，國民黨全員背水一戰，還是有跟綠營一搏的本錢，所以與其面對綠營以黨國機器不斷為罷免加溫，被綠營「凌遲處理」，不如主動迎戰任由檢調與輿論夾殺，不如主動反擊，把倒閣列為可進可退的關鍵籌碼。

而面對蔣萬安提出的倒閣議題，朱立倫也認為這是藍營拿為主導權的機會，雖然部分藍委憂心倒閣後，國會全面改選藍營可能無法拿下現有的席次，甚至加速敗局，但也有聲音指出，「現狀已是最壞情況，還能更差嗎？」何況藍委被罷之後還是要補選，也存在能否勝選的變數。與其被綠營「凌遲處理」，不如主動迎戰。

但是倒閣需要過半立委同意，在昨天的黨團會議上，黨團幹部也表示，倒閣一事將與白營討論，讓在野黨團結一起面對惡罷。不過目前民眾黨主席黃國昌對於倒閣，也只是一再強調，要國會跟總統一起重選才有意義。

平實而言，倒閣存在太多無法操之於國民黨的變數，何況就算藍白連手倒閣成功，賴溝德總統也未必要解散國會重選，就算國會重新改選，藍營也可能喪失國會多數，只不過藍營面對空前變局，不能一直處在挨打階段， 倒閣或許是兩害取其輕而已。