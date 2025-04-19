藍黨工涉幽靈連署恐遭重罰　林俊憲酸：歸功於謝龍介修的選罷法

▲民進黨立委林俊憲 。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委謝龍介日前因質疑檢方調查藍營幽靈連署，有涉嫌偽造文書等不法情事，是基於政治辦案，因此，前往北檢前聲援受調查的黨工，然而，民進黨立委林俊憲昨（18日）指出，事實上，害黨工面臨重刑的元兇，就是國民黨立委們，他酸，謝龍介與其他國民黨立委們，親自修法、違法，再親自抗議，這就是國民黨的一條龍受虐產業鏈。

國民黨多名黨工日前因幽靈連署案，涉嫌偽造文書等不法情事，遭北檢搜索黨部，並帶回偵訊。林俊憲點出，謝龍介當時帶頭推倒北檢前的柵欄，衝進北檢前的警方禁制區，抗議民進黨政府司法不公，然而，謝龍介不敢說的真相，害黨工面臨重刑的元兇，就是國民黨立委們。

林俊憲指出，最好笑的是，謝龍介還說要去自首，說「我認」、「保護受迫同志」，讓林俊憲不禁傻眼，害藍營黨工面臨重刑的明明是謝龍介本人，親自修法、親自違法、親自收押、親自抗議，這就是國民黨的一條龍受虐產業鏈。

▲中國國民黨立委謝龍介。(資料照／記者陳煥丞攝)

林俊憲說明，過去《選罷法》中，其實沒有偽造連署的明確罰則，真要處理只能照《刑法》的偽造文書罪，但偽造文書需要「足以生損害於公眾或他人」的構成要件，冒名連署很難認定造成損害，這才是過去沒有成罪的主因。

為此，林俊憲強調，現在歸功於謝龍介們修的嚴格新法，偽造連署直接就是5年以下徒刑、100萬以下罰金，又剛好，新法上路就遇到國民黨的超高死亡率連署，能不辦嗎？然而，他也質疑，那麼謝龍介演這麼用力做什麼？其實就是「心虛」，怕大家注意到，原來謝龍介是造成國民黨團滅的「功臣」之一。

林俊憲直言，謝龍介也不要光顧著別人了，你也是黨部主委，我就不信其他地方黨部主委都涉案，就你那麼剛好沒有。最後，林俊憲提醒，立委保護傘只有會期間，延會也不可能無限延長，話不要說太重，就點到這裡為止。