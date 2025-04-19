　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍黨工涉幽靈連署恐遭重罰　林俊憲酸：歸功於謝龍介修的選罷法

▲民進黨立委林俊憲 。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲 。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委謝龍介日前因質疑檢方調查藍營幽靈連署，有涉嫌偽造文書等不法情事，是基於政治辦案，因此，前往北檢前聲援受調查的黨工，然而，民進黨立委林俊憲昨（18日）指出，事實上，害黨工面臨重刑的元兇，就是國民黨立委們，他酸，謝龍介與其他國民黨立委們，親自修法、違法，再親自抗議，這就是國民黨的一條龍受虐產業鏈。

國民黨多名黨工日前因幽靈連署案，涉嫌偽造文書等不法情事，遭北檢搜索黨部，並帶回偵訊。林俊憲點出，謝龍介當時帶頭推倒北檢前的柵欄，衝進北檢前的警方禁制區，抗議民進黨政府司法不公，然而，謝龍介不敢說的真相，害黨工面臨重刑的元兇，就是國民黨立委們。

林俊憲指出，最好笑的是，謝龍介還說要去自首，說「我認」、「保護受迫同志」，讓林俊憲不禁傻眼，害藍營黨工面臨重刑的明明是謝龍介本人，親自修法、親自違法、親自收押、親自抗議，這就是國民黨的一條龍受虐產業鏈。

▲中國國民黨立委謝龍介。(資料照／記者陳煥丞攝)

▲中國國民黨立委謝龍介。(資料照／記者陳煥丞攝)

林俊憲說明，過去《選罷法》中，其實沒有偽造連署的明確罰則，真要處理只能照《刑法》的偽造文書罪，但偽造文書需要「足以生損害於公眾或他人」的構成要件，冒名連署很難認定造成損害，這才是過去沒有成罪的主因。

為此，林俊憲強調，現在歸功於謝龍介們修的嚴格新法，偽造連署直接就是5年以下徒刑、100萬以下罰金，又剛好，新法上路就遇到國民黨的超高死亡率連署，能不辦嗎？然而，他也質疑，那麼謝龍介演這麼用力做什麼？其實就是「心虛」，怕大家注意到，原來謝龍介是造成國民黨團滅的「功臣」之一。

林俊憲直言，謝龍介也不要光顧著別人了，你也是黨部主委，我就不信其他地方黨部主委都涉案，就你那麼剛好沒有。最後，林俊憲提醒，立委保護傘只有會期間，延會也不可能無限延長，話不要說太重，就點到這裡為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台景點大洗牌！1地爆冷奪冠　台北101跌出前10
新北男雙眼遭挖出　送醫時「1顆被捏爛」
山本由伸超狂！飆10K率道奇4連勝　連21局無責失居雙冠王
讓囚犯洩慾抒壓！　義監獄首設「性愛房」
ETF換股潮！3檔規模破百億　調整成分股一次看
揭牌「紅布不慎蓋到賴清德頭上」　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃呂錦茹無保請回、黨部2人遭羈押　蔣萬安不捨：一定聲援

幕後／倒閣成真選項！　卸壓、奪回主導權成國民黨內部共識

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟不慎蓋到頭上

藍黨工涉幽靈連署恐遭重罰　林俊憲酸：歸功於謝龍介修的選罷法

朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

【酒精婚禮】俄羅斯人+原住民喝到餐廳賠錢XD

黃呂錦茹無保請回、黨部2人遭羈押　蔣萬安不捨：一定聲援

幕後／倒閣成真選項！　卸壓、奪回主導權成國民黨內部共識

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟不慎蓋到頭上

藍黨工涉幽靈連署恐遭重罰　林俊憲酸：歸功於謝龍介修的選罷法

朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

2百億郵輪首航花蓮！174遊客啖美食賞美景　將回訪深度旅遊

拒絕日本控制釣魚台！　專家示警：中國擬派「民兵喬裝漁民」登島

快訊／獨行俠戴維斯悲情爆砍40分　灰熊莫蘭特帶傷挺進季後賽

大讚台灣搭車「1方案」超值！日本作家笑喊佛心：懶得走路了

黃呂錦茹無保請回、黨部2人遭羈押　蔣萬安不捨：一定聲援

當紅女星爆借酒裝瘋！撲180cm型男「伸手進私處撈來撈去」她全程目睹

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

孔曉振黑洋裝搭粉紫包鬆弛感拉滿！時尚氣質網友狂讚零負評

「過度成就者」總是忙計畫下件事！以為成功=安全　休息反而恐慌

金門警掃蕩酒駕與改裝噪音車！守護居民安全與寧靜

趙小僑「續凍胚胎」默認還想生　典典寶寶搖頭：只想要爸爸媽媽

政治熱門新聞

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

朱立倫聲援黃呂錦茹：憑臆測就想收押

「大罷免若贏院長柯建銘！」　國民黨做Q版貼紙嗆：獨裁民進黨

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

批蔣萬安喊倒閣「總統還是賴清德」　陳揮文點3誤判：忘了自己是誰

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

19名國人持中國身分證遭除戶

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕回擊：800萬民意展現

警遭誤認學運打人　告百網友求償

更多熱門

相關新聞

朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

國民黨青年軍發起罷免綠委，各地黨部卻都涉入「死亡連署」、偽造文書遭調查，北市黨部同樣遭查辦，國民黨也由黨主席朱立倫號召支持者，連日赴北檢、北院抗議。對此，民進黨今（19日）表示，國民黨主導的大規模造假連署，已被各縣市選委會抓出總計多達19,844份錯假連署，其中還有1,923份死亡連署，作弊被抓到，就翻臉？不檢討、不道歉，甚至狠狠地踐踏司法，全黨上下顛倒是非，才是傷害民主憲政體制的最大兇手。

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

關鍵字：

大罷免幽靈連署謝龍介林俊憲選罷法偽造文書國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女遭撞死

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

周杰倫深夜0偽裝現身台北　對面竟是山下智久

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

父逝「兒突繼承千萬負債」　律師給解方

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面