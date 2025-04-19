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綠委稱「藍營426集結凱道」惹怒統測生　網轟：附近根本沒有試場

▲▼郭昱晴發文。（圖／翻攝Threads／郭昱晴）

▲民進黨立委郭昱晴發文，引來網友正反兩極意見。（圖／翻攝Threads／郭昱晴，下同）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫17日赴北檢抗議司法不公，他更號召支持者4月26日凱道見，讓人民知道什麼是真正的大罷免，就是要罷免賴清德。而今年114年四技二專統一入學測驗(簡稱統測)時間也在26日，民進黨立委郭昱晴發文批評「我們就來看國民黨這群人會如何惹怒學生跟家長」，未料貼文一出，引發兩派混戰，有網友留言怒轟「附近根本沒有統測試場」、「完全沒有考場造謠無極限」，也有網友力挺「國民黨事情大條了」、「他們從來不在意人民」。

朱立倫17日於北檢抗議時表示，賴清德當選就職不到一年，卻沒有一天在治國、為台灣努力，「這樣的獨裁者我們還忍得住嗎？」，賴清德不要躲在總統府內，人民要走上凱道，國民黨要匯集全台灣力量，「剛剛已經取得26日的凱道路權，26號下午3點凱道見，讓人民知道什麼是真正的大罷免，就是要罷免獨裁者、罷免賴清德」。

對此，郭昱晴發文表示，今年統測4月26日、4月27日，而國民黨426要集結凱道，我們就來看這群人會如何惹怒學生跟家長！

郭昱晴提到，想想當初國會擴權時，國民黨「沒凍桃」被動員來領便當，領完就走的藍鷹行動，是怎麼蠢到把喇叭對準成功高中被罵爆的！

另外，也有網友發文表示，中國國民黨知道4/26是四技二專統測考試嗎？選在這天辦抗議活動，是想影響在台北考試的考生是不是？

此兩篇貼文一出，引來兩派網友論戰，有網友表示「冷知識：凱達格蘭大道附近沒有統測試場」、「台北哪個考場靠近總統府了？自己搜尋今年台北考場完全就沒有靠近的」、「凱道附近有考場嗎」、「完全沒有考場造謠無極限」、「為什麼發文前不能看看今年統測的地點呢」、「第一，附近沒有考場，二，沒有強迫考生參加」、「統測根本不在那附近考」。

網友還表示「統測根本不會在凱道附近的學校考試，這已是好幾年的慣例了，妳身為文教立委連這都不懂，簡直完美草包」、「看留言都在罵你，我這邊就不幫你補血了」、「青鳥行動7萬人太吵了！靠窗兒童病患睡不著」、「在兒童醫院外面放電音的是誰啊」、「之前您也說教育部的預算被砍掉後就沒錢辦國中教育會考了，那為何現在會考還是照常發准考證」。

▲▼郭昱晴發文。（圖／翻攝Threads／郭昱晴）

也有力挺的網友表示「台北市政府不應該要重視一下學生權益而拒絕同意該抗議活動嗎」、「現在教育部處理事情也扭扭捏捏的」、「中國國民黨你事情大條了你」、「幫考場在成功的人QQ」、「他們從來不在意人民」、「國民黨怎麼會知道四技二專統測啦，眼裡只有利益而已」、「我好想知道426當天有多少426上街頭」。

郭昱晴稍早也於留言區補充，很好喔，藍白來洗版囉！統測的考試不是只有上午，連下午都要！所以照他們的邏輯，不會影響到住在附近周邊的考生交通的問題，這意思嗎？

▲▼郭昱晴發文。（圖／翻攝Threads／郭昱晴）

而經查證，此次統測在台北考區設有7個試場，分別是「國立台北科技大學」、「台北市立內湖高工」、「國立台北商業大學」、「德明財經科技大學」、「台北市立士林高商」、「國立台灣科技大學(第一分區)」、「國立台灣科技大學(第二分區)」。

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