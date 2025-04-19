獨／為了水管打架！新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」





▲新北男子雙眼遭鄰居挖出，送醫搶救中。（圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

新北市發生一起恐怖案件！52歲簡男為了住家中間一塊廢地的水管問題與69歲連姓鄰居爆發肢體衝突，過程中連男咬住簡男左手臂，簡男試圖掙脫時，手指插進連男雙眼，竟直接將眼球挖出。警消人員獲報到場時，連男倒臥在地，一顆眼珠已遭捏爛，另一顆則完整在他身旁，緊急將人送往部立基隆醫院救治，但因其傷勢過重，後續轉往林口長庚搶救，至於詳細案發原因仍待調查釐清。

據了解，簡男17日上午9時許與連男因為水管問題吵架，他一時情緒失控便持磚頭攻擊，過程中連男趁機咬住他的左手臂且死咬不放，他試圖掙脫，還伸手要將連男推開，但沒想到他竟是將手指插進連男眼中，還將雙眼挖出丟在地上，直到連男倒地後，他才自行赴警局自首。

警消獲報趕抵現場時，發現連男頭部受傷倒臥在地，而據悉，當時連男一顆眼珠已被捏爛，另一顆還完整丟在他身旁，畫面慘不忍睹。警消人員隨即將連男送往部立基隆醫院搶救，但因其傷勢過重，緊急轉往林口長庚插管搶救，且已確定失明。

警方偵訊後將簡依殺人未遂罪嫌移送法辦，警方呼籲，鄰里間若有糾紛應理性溝通，切勿以暴力解決問題，避免釀成無法挽回的憾事。