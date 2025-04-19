金門警掃蕩酒駕與改裝噪音車！守護居民安全與寧靜

▲有鑑於酒駕對社會危害甚鉅，金門警方將加強防制酒駕與其他違法駕駛行為 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

酒後駕車為社會輿論所高度關注焦點，也備受各界撻伐，另有部分改裝車於深夜時段呼嘯街頭，製造噪音，嚴重妨害居民生活安寧。為杜絕相關違法行為，維護金門地區交通秩序與居住品質，金門縣警察局持續推動各項攻勢勤務，嚴格取締酒駕及改裝噪音車輛等違法行為。

據金門交通隊統計，僅在114年4月1日至14日兩週之間，經警方攔查酒駕並依公共危險罪移送地檢署偵辦的案件，就高達7件之多，尚不包括行政裁罰與肇事移送案件，顯示仍有民眾心存僥倖。

因此，為加強嚇阻效果，自4月15日起已擴大夜間攔查勤務。以當日晚間執行情形為例，共舉發無照駕駛5件、未繫安全帶5件、改裝排氣管及噪音車6件。其中，更有一名駕駛人見警方攔查，拒絕停車接受酒測而逃逸，警方依法蒐證後，依道交處罰條例第35條第4項第1款，對該駕駛處以新臺幣18萬元罰鍰，並吊扣車牌2年，展現警方嚴正執法的決心。

此外，針對夜間改裝車輛擾民情況，警方自4月起迄今亦查獲改裝排氣管及噪音車共18件。違規駕駛除受罰外，須改回合法零件，並再次接受車輛檢驗與噪音測試才可上路，否則再犯者將再次受罰。警方提醒，改裝車輛不僅傷荷包，更擾人安寧，實為損人不利己。

金門縣警局呼籲民眾，酒後駕車不僅面臨高額罰鍰、車輛保管與吊扣（銷）駕照等行政處分，若導致他人重傷或死亡，更將面臨刑責與終身吊照，承擔鉅額民事賠償。警方將持續強化勤務，全面防止酒駕與其他違法駕駛行為，期盼民眾共同守法，共同維護交通秩序。