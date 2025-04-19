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台南柳營土芒果節開跑！　黃偉哲買2箱大讚「送禮自用兩相宜」

▲台南市長黃偉哲一早現身柳營土芒果節，現場購買兩箱芒果力挺在地。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲一早現身柳營土芒果節，現場購買兩箱芒果力挺在地。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

空氣裡飄著芒果香，讓人忍不住咽口水，台南柳營一年一度的「土芒果節」19日熱鬧登場，不只主打在地農特產，還有乳牛彩繪、鐵馬行、食農DIY、街頭表演等活動，一大早就吸引大批親子報到，台南市長黃偉哲也現身力挺，不僅大力推薦柳營農產，更掏腰包買下兩箱芒果力挺在地，直呼「送禮自用兩相宜」。

▲台南市長黃偉哲一早現身柳營土芒果節，現場購買兩箱芒果力挺在地。（圖／記者林東良翻攝）

「台南不只有玉井芒果，柳營的土芒果香氣濃鬱，真的值得品嚐。」黃偉哲表示，柳營不只酪農聞名，全區還有許多觀光景點，像是全長4公里、種滿千棵芒果樹的「太康綠色隧道」，每年都吸引鐵馬客朝聖。他也呼籲民眾趁著產季，來柳營走走、嚐鮮、支援在地小農。

▲台南市長黃偉哲一早現身柳營土芒果節，現場購買兩箱芒果力挺在地。（圖／記者林東良翻攝）

活動一早由「查畝營鐵馬行」揭開序幕，民眾沿著芒果隧道騎行13公里，沿途經過德元埤荷蘭村、乳牛的家、劉啟祥美術紀念館等景點，大小朋友都玩得不亦樂乎。區公所特別開放免費採芒果體驗，讓小朋友重溫「用袋子打芒果」的童年回憶，不少人笑說：「像回到小時候！」

太康有機農業專區內還設有農特產品展售會與各類DIY體驗攤位，像是芒果冰沙、鮮乳製品、在地米蛋糕，香氣撲鼻讓人忍不住一一試吃。區公所也邀請街頭藝人現場演奏與氣球表演，讓整個活動區成為歡笑聲不斷的熱區。

▲台南市長黃偉哲一早現身柳營土芒果節，現場購買兩箱芒果力挺在地。（圖／記者林東良翻攝）

柳營區長表示，土芒果節不只是一場活動，更是推廣友善農業、落實食農教育的最佳舞臺，盼能讓更多人看見柳營的魅力，「這不只是來買芒果，而是來體驗柳營的生活味。」

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