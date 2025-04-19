反批美301調查「嚴重違反WTO規則」　陸商務部：堅決採取必要措施

▲陸商務部針對美「301調查」結果指出，嚴重違反WTO規則。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國貿易代表署（USTR）17日公布對中國製的船舶301調查結果的行動，中國商務部新聞發言人深夜發布最新回應，就美對華海事、物流和造船等領域宣佈最終措施答記者問指出，美方暴露出單邊主義、保護主義本質，有明顯歧視，「中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。」

發言人指出，美東時間4月17日，美國貿易代表辦公室宣佈對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。一年多來，中方針對美方301調查反覆申明立場，並提供中方立場非文件，要求美方以客觀事實為依據，糾正錯誤做法，停止將自身產業發展面臨的問題歸咎於中國。

發言人表示，在美方不久前舉行的聽證會上，絕大部分各國行業代表對美方措施表示反對，美國內對此也有很大反對聲音。但美方還是一意孤行，執意發佈相關限制措施。「中方對此強烈不滿、堅決反對。」

發言人進一步說，美方措施充分暴露出其單邊主義、保護主義政策本質，是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。

最後，發言人稱，中方敦促美方尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，停止「甩鍋推責」，盡早糾正錯誤做法。「中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。」

▲陸商務部指出，「密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。」（圖／CFP）

美國針對中國船舶產業的「301調查」聽證會過去20多天後，於美東時間17日正式發佈限制措施。美國貿易代表(USTR)披露了基於對中國在海運、物流和造船領域「不合理做法」301調查結果，計劃對中國海事、物流、造船領域採取的限制措施。

限制措施分兩個階段實施，第一階段(180天後正式生效)針對中國船東和航運經營公司，徵收基於淨噸位/每次美國港口掛靠的費用，之後逐年遞增； 針對中國建造的船舶，按淨噸位或集裝箱量徵費，之後逐年遞增；為激勵美國汽車運輸船的建造，針對非美國建造的汽車運輸船，按照運力收取費用。

第二階段(3年後生效)，為激勵美國液化天然氣(LNG)運輸船的建造，限制利用外國船運輸液化天然氣。這些限制將在22年內逐步增加。

此外，USTR正在根據總統海事行政命令，就港口起重機及其他貨物裝卸設備的擬議關稅徵求公眾意見，截止日期為2025年5月8日。