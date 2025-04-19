　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

反批美301調查「嚴重違反WTO規則」　陸商務部：堅決採取必要措施

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲陸商務部針對美「301調查」結果指出，嚴重違反WTO規則。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國貿易代表署（USTR）17日公布對中國製的船舶301調查結果的行動，中國商務部新聞發言人深夜發布最新回應，就美對華海事、物流和造船等領域宣佈最終措施答記者問指出，美方暴露出單邊主義、保護主義本質，有明顯歧視，「中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。」

發言人指出，美東時間4月17日，美國貿易代表辦公室宣佈對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。一年多來，中方針對美方301調查反覆申明立場，並提供中方立場非文件，要求美方以客觀事實為依據，糾正錯誤做法，停止將自身產業發展面臨的問題歸咎於中國。

發言人表示，在美方不久前舉行的聽證會上，絕大部分各國行業代表對美方措施表示反對，美國內對此也有很大反對聲音。但美方還是一意孤行，執意發佈相關限制措施。「中方對此強烈不滿、堅決反對。」

發言人進一步說，美方措施充分暴露出其單邊主義、保護主義政策本質，是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。

最後，發言人稱，中方敦促美方尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，停止「甩鍋推責」，盡早糾正錯誤做法。「中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。」

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲陸商務部指出，「密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。」（圖／CFP）

美國針對中國船舶產業的「301調查」聽證會過去20多天後，於美東時間17日正式發佈限制措施。美國貿易代表(USTR)披露了基於對中國在海運、物流和造船領域「不合理做法」301調查結果，計劃對中國海事、物流、造船領域採取的限制措施。

限制措施分兩個階段實施，第一階段(180天後正式生效)針對中國船東和航運經營公司，徵收基於淨噸位/每次美國港口掛靠的費用，之後逐年遞增； 針對中國建造的船舶，按淨噸位或集裝箱量徵費，之後逐年遞增；為激勵美國汽車運輸船的建造，針對非美國建造的汽車運輸船，按照運力收取費用。

第二階段(3年後生效)，為激勵美國液化天然氣(LNG)運輸船的建造，限制利用外國船運輸液化天然氣。這些限制將在22年內逐步增加。

此外，USTR正在根據總統海事行政命令，就港口起重機及其他貨物裝卸設備的擬議關稅徵求公眾意見，截止日期為2025年5月8日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄雙罷劫領銜人「雄檢門口暈倒」！無保請回後被送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被朋友鼓勵「瘦下來一定美」！陸女半年甩18公斤撞臉王祖賢

反批美301調查「嚴重違反WTO規則」　陸商務部：堅決採取必要措施

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女下車「遭輪胎撞死」丈夫目睹全程

黃仁勳見上海市長龔正　承諾「以最好方式服務中國市場」

小包裹免稅喊卡！　Temu與SHEIN刪廣告並「提高售價」

澤倫斯基稱「中國在俄羅斯生產武器」　陸外交部駁斥：無端指責

川普將對中國製船隻「徵港口費」　陸外交部再強調：損人害己

台企出逃也難避免關稅戰！　部分福建台商「開發內貿」初有成效

中國對美國進口削減9成！　美農民嘆：求川普與中國達成協議

531萬元房子4年後「只值178萬」　陸業主心寒：被開發商背叛了

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

【夢幻連動】#李多慧 #金娜妍 合體大跳疾風街道

趙小僑「續凍胚胎」默認還想生　典典寶寶搖頭：只想要爸爸媽媽

被朋友鼓勵「瘦下來一定美」！陸女半年甩18公斤撞臉王祖賢

反批美301調查「嚴重違反WTO規則」　陸商務部：堅決採取必要措施

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女下車「遭輪胎撞死」丈夫目睹全程

黃仁勳見上海市長龔正　承諾「以最好方式服務中國市場」

小包裹免稅喊卡！　Temu與SHEIN刪廣告並「提高售價」

澤倫斯基稱「中國在俄羅斯生產武器」　陸外交部駁斥：無端指責

川普將對中國製船隻「徵港口費」　陸外交部再強調：損人害己

台企出逃也難避免關稅戰！　部分福建台商「開發內貿」初有成效

中國對美國進口削減9成！　美農民嘆：求川普與中國達成協議

531萬元房子4年後「只值178萬」　陸業主心寒：被開發商背叛了

核二廠長收百萬助業者得標　涉鉅額財產不明遭羈押禁見

美國玩具業遭川普關稅重創　「近8成中國進口」玩具成奢侈品

馬斯克被擋在對中政策外　川普：你當然不會向商人展示軍事計畫

賓士陣容持續縮編「又有2款車明年停產」！盟友中止合作電動版也掰了

被朋友鼓勵「瘦下來一定美」！陸女半年甩18公斤撞臉王祖賢

反批美301調查「嚴重違反WTO規則」　陸商務部：堅決採取必要措施

白宮：川普正在研究撤換聯準會主席鮑爾

新北閱讀節週末書香登場　體驗小小館員抽限量紀念證

快訊／川普「正在與中國談判」！信心喊話：4周內達成協議

艾薇大膽躺進魔術箱「做人體切割」！　崩潰「史上最累」：很不舒服

【超配合】萌娃哭泣突聽媽喊動作指令　全乖乖照做！網笑：聲控寶寶

大陸熱門新聞

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女遭輪胎撞死

黃仁勳見上海市長龔正　承諾以最好方式服務中國市場

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

回應美「301調查」結果　陸商務部：堅決採取必要措施

霸王茶姬創辦人張俊杰「18歲才會認字」 曾在台企奶茶店打工後創業

去男模店消費沒錢付！女子「吃屎抵債」噁心畫面曝

虞書欣送全紅嬋「烏龜手機殼」

1男2女辦驚世婚禮　3人喜帖曝光

小包裹免稅喊卡！Temu與SHEIN刪廣告

對美進口減9成！中國石油商轉向加拿大

閩台商自救「開發」內貿市場

打4折！百萬房4年後大跌　陸業主心寒

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

中國在俄羅斯生產武器？　陸外交部駁斥

更多熱門

相關新聞

川普「正在與中國談判」：4周內達成協議

川普「正在與中國談判」：4周內達成協議

美國總統川普（Donald Trump）當地時間17日透露，美中雙方正在對關稅協議進行談判，他認為美中雙方將達成協議，且對達成協議這件事有信心，且未來3至4周內將能達成。

小包裹免稅喊卡！Temu與SHEIN刪廣告

小包裹免稅喊卡！Temu與SHEIN刪廣告

中國在俄羅斯生產武器？　陸外交部駁斥

中國在俄羅斯生產武器？　陸外交部駁斥

對美進口減9成！中國石油商轉向加拿大

對美進口減9成！中國石油商轉向加拿大

路透：中國航空公司開始停止接收波音飛機

路透：中國航空公司開始停止接收波音飛機

關鍵字：

中國商務部301調查船舶業美國

讀者迴響

熱門新聞

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

高雄雙罷劫領銜人無保請回！雄檢門口暈倒

外媒爆台積電踩美出口紅線　公司聲明：自2020年9月就不向華為出貨

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

孫生性騷案停工爆「進出酒家」女友氣炸：太令人失望

快訊／擊斃雙刀家暴男　苗栗警3萬交保

全台「最難喝手搖飲」出爐！28年老牌奪冠

郭台銘愛店「金春發」爆母子千萬內鬥

明起再熱4天「高溫飆破36度」　下周三雷雨轟全台

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面