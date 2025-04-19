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涉幽靈連署黃呂錦茹無保請回　朱立倫轟：憑臆測就想收押

記者劉昌松、黃哲民、黃翊婷／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因「死亡連署案」遭檢方聲押禁見，今日（19日）清晨5時許獲北院裁定無保請回。黃呂錦茹的丈夫、親友前往北院接人，國民黨主席朱立倫也親自到場，朱立倫批評賴政府打壓在野黨，「讓台灣民主關進黑牢當中」，僅憑臆測就想把人收押，他們一定會奮戰到底，力挺所有受到冤屈、司法打壓的朋友，「為了台灣民主、為了我們未來，大家要站出來」。

▲▼國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃呂錦茹獲無保請回，朱立倫親自到場鼓勵。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案。接著，專案小組經比對發現部分遭偽造的連署書中，有明顯同筆跡抄錄的情形，再參考首波約談到案人員的供述，懷疑國民黨市黨部人員涉案，因此在17日前往黃呂錦茹等4人的住居所及國民黨台北市黨部、第一區黨部共6處進行搜索。

北檢18日針對黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川共4人，向法院聲請羈押。北院今晨裁定，姚富文、初文卿收押禁見，曾繁川、黃呂錦茹無保請回。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，國民黨主席朱立倫親自到北院迎接。（圖／記者黃哲民攝）

▲圖為黃呂錦茹離開北院的畫面。（圖／記者黃哲民攝）

黃呂錦茹的丈夫、親友一早前往北院接人，並激動上前擁抱，直呼「辛苦了」。國民黨主席朱立倫也親自到場鼓勵，隨後朱立倫接受現場媒體採訪，他批評，經過將近48個小時，全台灣的民眾都在關心這件事情，賴政府打壓在野黨，「讓台灣民主關進黑牢當中」，用司法大刀，讓檢調不斷在全台灣大搜索、大交保、大收押。

朱立倫直言，黃呂錦茹已經75歲了，對待同仁就像媽媽一樣，一邊做善事一邊照顧大家，「你只是憑臆測就想要把她收押，我相信這是為什麼這麼多人看不下去的最重要原因」，目前台灣各地仍在持續發生這些司法的大搜索、大交保、大收押，他們一定會奮戰到底，力挺所有受到冤屈、司法打壓的朋友，「台灣要戰獨裁，為了台灣民主、為了我們未來，大家要站出來」。

▼朱立倫喊話，不能僅憑臆測就想收押人。（圖／記者黃哲民攝）

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，國民黨主席朱立倫親自到北院迎接。（圖／記者黃哲民攝）

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