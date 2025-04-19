朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　北市警舉牌勸導：停止宣講

▲朱立倫聲援黃呂錦茹開庭，不料到場宣講時遭檢舉，被北市警舉牌勸導。（圖／翻攝自臉書／朱立倫）

記者柯沛辰／綜合報導

北檢偵辦罷免「死人連署」案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押禁見。台北地院19日晚間9點40分召開羈押庭，國民黨主席朱立倫持續號召支持者站出來「戰獨裁」，多位藍營民代及約百名民眾聚集在北檢外。不過，由於聲響過大遭檢舉，現場戒備的北市警方舉牌勸導，呼籲停止宣講。

北檢17日約談黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，病在18日凌晨聲押禁見。繼昨日號召國民黨黨公職、支持者集結北檢外，朱立倫18日再度呼籲民眾站出來「戰獨裁、反抗民主黑牢」。

由於北檢外是集會遊行禁制區，因此支持者都待在警方規劃「意見表達區」。隨著國民黨民代陸續到場宣講，支持者也陸續聚集，現場一度多達上百人，而朱立倫也在晚間約10點多抵達現場，並開始宣講聲援黃呂錦茹。

不過，因時間已超過晚間10點，北市警接獲陳情檢舉，因此於當晚10點30分對朱立倫、國民黨發言人楊智伃第一次舉牌「勸導」，呼籲停止停止宣講，以防影響周遭安寧。

對此，朱立倫持續在臉書發文呼籲，「當台灣被黑暗籠罩，我們正在等待民主黎明，這是一場長期的抗戰，我們不會退縮，不會屈服，我們用行動發出台灣最深沉的控訴。手上的這一盞微光，希望凝聚全台灣人民的心，變成星火燎原的點點星光。保護台灣，保護民主。」