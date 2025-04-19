　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　北市警舉牌勸導：停止宣講

▲▼朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　北市警舉牌勸導：停止宣講。（圖／翻攝自臉書／朱立倫）

▲朱立倫聲援黃呂錦茹開庭，不料到場宣講時遭檢舉，被北市警舉牌勸導。（圖／翻攝自臉書／朱立倫）

記者柯沛辰／綜合報導

北檢偵辦罷免「死人連署」案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押禁見。台北地院19日晚間9點40分召開羈押庭，國民黨主席朱立倫持續號召支持者站出來「戰獨裁」，多位藍營民代及約百名民眾聚集在北檢外。不過，由於聲響過大遭檢舉，現場戒備的北市警方舉牌勸導，呼籲停止宣講。

北檢17日約談黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，病在18日凌晨聲押禁見。繼昨日號召國民黨黨公職、支持者集結北檢外，朱立倫18日再度呼籲民眾站出來「戰獨裁、反抗民主黑牢」。

由於北檢外是集會遊行禁制區，因此支持者都待在警方規劃「意見表達區」。隨著國民黨民代陸續到場宣講，支持者也陸續聚集，現場一度多達上百人，而朱立倫也在晚間約10點多抵達現場，並開始宣講聲援黃呂錦茹。

不過，因時間已超過晚間10點，北市警接獲陳情檢舉，因此於當晚10點30分對朱立倫、國民黨發言人楊智伃第一次舉牌「勸導」，呼籲停止停止宣講，以防影響周遭安寧。

對此，朱立倫持續在臉書發文呼籲，「當台灣被黑暗籠罩，我們正在等待民主黎明，這是一場長期的抗戰，我們不會退縮，不會屈服，我們用行動發出台灣最深沉的控訴。手上的這一盞微光，希望凝聚全台灣人民的心，變成星火燎原的點點星光。保護台灣，保護民主。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄雙罷劫領銜人「雄檢門口暈倒」！無保請回後被送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　北市警舉牌勸導：停止宣講

狹路相逢10年仇！基隆男當街亮刀討債　警搜出「喪屍煙彈」栽了

高雄雙罷劫領銜人「雄檢門口暈倒」！無保請回後被送醫

台南1歲女童送託保母家左腿竟「整根骨折」　社會局：保母未登記

郭董愛店出事了！金春發老母告狠兒奪5千萬　超驚人年營收意外曝光

快訊／核二廠廠長涉貪收百萬　名下有「不明鉅額財產」遭羈押禁見

休旅車自撞電箱波及2車！「又停電了」...居民超無奈：第4次了

快訊／苗栗警擊斃「雙刀家暴男」3萬交保　頭份警分局回應了

3女KTV唱歌「遭6男痛毆」！孕婦受傷流產　動手惡煞慘了

「金髮Yuki」被認證是男的！　檢方認涉犯偽造文書

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

【夢幻連動】#李多慧 #金娜妍 合體大跳疾風街道

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

趙小僑「續凍胚胎」默認還想生　典典寶寶搖頭：只想要爸爸媽媽

朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　北市警舉牌勸導：停止宣講

狹路相逢10年仇！基隆男當街亮刀討債　警搜出「喪屍煙彈」栽了

高雄雙罷劫領銜人「雄檢門口暈倒」！無保請回後被送醫

台南1歲女童送託保母家左腿竟「整根骨折」　社會局：保母未登記

郭董愛店出事了！金春發老母告狠兒奪5千萬　超驚人年營收意外曝光

快訊／核二廠廠長涉貪收百萬　名下有「不明鉅額財產」遭羈押禁見

休旅車自撞電箱波及2車！「又停電了」...居民超無奈：第4次了

快訊／苗栗警擊斃「雙刀家暴男」3萬交保　頭份警分局回應了

3女KTV唱歌「遭6男痛毆」！孕婦受傷流產　動手惡煞慘了

「金髮Yuki」被認證是男的！　檢方認涉犯偽造文書

艾薇大膽躺進魔術箱「做人體切割」！　崩潰「史上最累」：很不舒服

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

多年沒聯絡…父逝「兒繼承千萬債」　律師給解方：別急著去柬埔寨

就諦與印度男神　一起關心緬甸地震

熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店　當事店家回應了！

朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　北市警舉牌勸導：停止宣講

2025桃園埤塘國際論壇　中原大學：以在地文化連結全球永續對話

基隆地檢署攜手社福跨界合作　共築更生人重返社會之路

桃園「鯉魚流光祭り」升級回歸！浮世繪展、巨型茅之輪　亮點速覽

賓利跑車＆房車推「暗黑特仕版」！Black Edition全球限量400輛

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

社會熱門新聞

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

高雄雙罷劫領銜人無保請回！雄檢門口暈倒

快訊／擊斃雙刀家暴男　苗栗警3萬交保

郭台銘愛店「金春發」爆母子千萬內鬥

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

即／高雄雙罷劫負責人突遭上銬逮補

即／核二廠廠長涉貪收百萬　遭羈押禁見

傳「酒店版內內」打死酒客！金門警抹粉治安淡化回應

辦國民黨涉幽靈連署　新北檢聲押吞敗提抗告

恐怖連環殺人魔！投保閃婚女同事「餵毒害命」

更多熱門

相關新聞

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

為了抗議司法不公，國民黨連兩天到北檢前集結。國民黨主席朱立倫約於晚間10點抵達現場。朱立倫提到，「台灣現在是在民主的十字路口上」，大家必須站出來，必須戰獨裁，不然台灣沒有未來。同時呼籲4月26日大家一起上凱道，讓台灣的民主不再黑暗，為中華民國一起打拼。

黃呂錦茹聲押庭　估晚間9點40分開庭

黃呂錦茹聲押庭　估晚間9點40分開庭

蔣萬安「抗綠」戰力破表　為藍營殺出一條血路！

蔣萬安「抗綠」戰力破表　為藍營殺出一條血路！

張善政聲援「北檢見」　藍營力挺綠批違法

張善政聲援「北檢見」　藍營力挺綠批違法

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

關鍵字：

朱立倫黃呂錦茹

讀者迴響

熱門新聞

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

外媒爆台積電踩美出口紅線　公司聲明：自2020年9月就不向華為出貨

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

高雄雙罷劫領銜人無保請回！雄檢門口暈倒

快訊／擊斃雙刀家暴男　苗栗警3萬交保

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

孫生性騷案停工爆「進出酒家」女友氣炸：太令人失望

郭台銘愛店「金春發」爆母子千萬內鬥

「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

全台「最難喝手搖飲」出爐！28年老牌奪冠

銅板小吃狂漲！「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面