藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

▲國民黨連兩天集結在北檢前，國民黨主席朱立倫到場聲援 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

為了抗議司法不公，國民黨連兩天到北檢前集結。國民黨主席朱立倫約於晚間10點抵達現場。朱立倫提到，「台灣現在是在民主的十字路口上」，大家必須站出來，必須戰獨裁，不然台灣沒有未來。同時呼籲4月26日大家一起上凱道，讓台灣的民主不再黑暗，為中華民國一起打拼。

朱立倫指出，今天在北檢門口聽到黃呂錦茹以及幾位朋友聲押的時候心情非常難過，相信很多朋友一輩子沒有聽過偽造文書會被這樣的對待，現在全台到處在聲押、在羈押，全台灣在大搜索、大扣押，相信賴清德只差一步，就會直接宣布戒嚴了。

朱立倫提到，現場的大家都有一個罪，就是得罪賴清德，台灣民主已經經過30年了，有經過陳水扁、蔡英文，但這位剛剛當不到一年的總統做了什麼事情？每天就是在鬥反對他的人，通通想要把大家關起來，「尹錫悅一定自歎不如」。

「台灣現在是在民主的十字路口上」，朱立倫呼籲，大家必須站出來，必須戰獨裁，不然台灣沒有未來，這是最關鍵的時刻，台灣人給賴清德機會，希望你好好當總統、好好為台灣打拼，尤其全世界大家最關心的關稅戰，可能一下子台灣會變成大蕭條，但是賴清德在搞大罷免，大家的心情真的是非常的沉痛，台灣人沒有一天安寧。

「今天關黃呂，明天可能又關了誰，只要你不服從賴清德、不支持民進黨，就是有罪就是要關起來」，朱立倫直言，有多少沈默的大眾已經快要炸掉、快受不了，今天大家在這邊不是單純支持黃呂錦茹，而是為了台灣的民主、是為了司法正義。

朱立倫再提到，上凱道已經變成大家的責任了，如果不上凱道、不讓獨裁者聽到台灣的聲音在哪裡，賴清德都聽不到大家的聲音。

朱立倫說，羈押庭開始後，他會跟大家一起來守護，今天要用祈禱的心情，希望司法可以走回正途，大家把最後的希望寄託在法院，希望有公平正義，此外，也希望大家都用這樣的情緒，「426缺一個都不可以」每個人都要出來，大家一起團結努力，讓台灣的民主不再黑暗，為中華民國一起打拼。

