熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店　當事店家回應了！

▲民眾點了一份要價200元的蝦球，上菜時只有5顆。（圖／翻攝FB／爆料公社二社）



圖文／CTWANT

近日，一名民眾上網發文控訴，到屏東潮州某間熱炒店用餐時，點了一份要價200元的蝦球，但上菜時盤子既沒有任何配料，也只有5顆蝦球，氣得他將照片PO上網，引起網友熱議。而當事店家則出面喊冤，宣稱店裡用的是高級的草蝦，蝦子都很大隻，認為價格經得起考驗，「可能是那位用餐民眾誤會了！」

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示自己到潮州的熱炒店用餐，但當店家將他點的蝦球送上桌時讓他吃了一驚，因為盤內只有5顆蝦球，既沒有鳳梨，也沒有高麗菜絲。讓特地開車來買的他不禁發文調侃：「潮州物價漲超快，這一盤5隻200，一隻就40。」

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原PO還在留言中強調，自己不是第一次到這間熱炒店消費，這次只有5顆真的太誇張。不少網友也留言開酸：「200元附帶盤子，還可以」、「快到墾丁了，比照墾丁50%價格」、「會不會是有鑲金你沒看到」、「真的超盤」、「真蝦，實在蝦，蝦爆了」、「連我在台北都覺得確實有夠貴！」

對此，當事店家則出面回應，店內使用的是高級的大隻草蝦，蝦子都很大隻，價格也比較高，現在物價通膨，一台斤成本就要300元，強調「價格經得起考驗」，認為應該是用餐民眾有誤會。且店裡餐點都有明碼標價，此事被發到網路上，對他們也有影響，壓力很大。

其他潮州一帶的海鮮攤販、熱炒業者也出面緩頰，認為市場現在賣的白蝦，雖比草蝦品質差一點，但每台斤也要賣到250元。而草蝦更是一台斤300元以上，認為當事店家的價格「還在可以接受的範圍」。

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