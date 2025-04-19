　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店　當事店家回應「蝦不同」：價格經得起考驗

屏東熱炒店蝦球「5顆200元」遭罵黑店　當事店家回應「蝦不同」：價格經得起考驗

▲民眾點了一份要價200元的蝦球，上菜時只有5顆。（圖／翻攝FB／爆料公社二社）

圖文／CTWANT

近日，一名民眾上網發文控訴，到屏東潮州某間熱炒店用餐時，點了一份要價200元的蝦球，但上菜時盤子既沒有任何配料，也只有5顆蝦球，氣得他將照片PO上網，引起網友熱議。而當事店家則出面喊冤，宣稱店裡用的是高級的草蝦，蝦子都很大隻，認為價格經得起考驗，「可能是那位用餐民眾誤會了！」

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示自己到潮州的熱炒店用餐，但當店家將他點的蝦球送上桌時讓他吃了一驚，因為盤內只有5顆蝦球，既沒有鳳梨，也沒有高麗菜絲。讓特地開車來買的他不禁發文調侃：「潮州物價漲超快，這一盤5隻200，一隻就40。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還在留言中強調，自己不是第一次到這間熱炒店消費，這次只有5顆真的太誇張。不少網友也留言開酸：「200元附帶盤子，還可以」、「快到墾丁了，比照墾丁50%價格」、「會不會是有鑲金你沒看到」、「真的超盤」、「真蝦，實在蝦，蝦爆了」、「連我在台北都覺得確實有夠貴！」

對此，當事店家則出面回應，店內使用的是高級的大隻草蝦，蝦子都很大隻，價格也比較高，現在物價通膨，一台斤成本就要300元，強調「價格經得起考驗」，認為應該是用餐民眾有誤會。且店裡餐點都有明碼標價，此事被發到網路上，對他們也有影響，壓力很大。

其他潮州一帶的海鮮攤販、熱炒業者也出面緩頰，認為市場現在賣的白蝦，雖比草蝦品質差一點，但每台斤也要賣到250元。而草蝦更是一台斤300元以上，認為當事店家的價格「還在可以接受的範圍」。

延伸閱讀
喜劇女演員「天殘」生日當天陳屍公寓！姓名學家警告了：取名不要逆天而行
盲眼龍婆再顯神蹟？巴巴萬加預言今年「經濟災難席捲全球」：人類沒落的開端
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄雙罷劫領銜人「雄檢門口暈倒」！無保請回後被送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多年沒聯絡…父逝「兒繼承千萬債」　律師給解方：別急著去柬埔寨

熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店　當事店家回應了！

不只害你變胖！醫師曝「高油脂飲食」恐怖後果：加速癌症進展

創意變資產！輔大廣告系畢展　 68枚「廣告幣」松菸登場

「健康台灣」遭打臉？　陳瑩批「劊子手法規」害慘國內保健品產業

校長變黑道大姊頭？帶隊查美食「發感謝」　傻眼被誤認收保護費

無理婦人惹怒搬家工「家具丟路邊」　網友歪樓：擺那麼整齊

銅板小吃狂漲！　「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

自然懷孕機會渺茫！花蓮婦人工生殖2胚胎　幸運產下龍鳳胎

見味噌湯「2配料」他傻眼！大票台人超愛：沒人單喝的啦

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

【夢幻連動】#李多慧 #金娜妍 合體大跳疾風街道

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

趙小僑「續凍胚胎」默認還想生　典典寶寶搖頭：只想要爸爸媽媽

多年沒聯絡…父逝「兒繼承千萬債」　律師給解方：別急著去柬埔寨

熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店　當事店家回應了！

不只害你變胖！醫師曝「高油脂飲食」恐怖後果：加速癌症進展

創意變資產！輔大廣告系畢展　 68枚「廣告幣」松菸登場

「健康台灣」遭打臉？　陳瑩批「劊子手法規」害慘國內保健品產業

校長變黑道大姊頭？帶隊查美食「發感謝」　傻眼被誤認收保護費

無理婦人惹怒搬家工「家具丟路邊」　網友歪樓：擺那麼整齊

銅板小吃狂漲！　「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

自然懷孕機會渺茫！花蓮婦人工生殖2胚胎　幸運產下龍鳳胎

見味噌湯「2配料」他傻眼！大票台人超愛：沒人單喝的啦

艾薇大膽躺進魔術箱「做人體切割」！　崩潰「史上最累」：很不舒服

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

多年沒聯絡…父逝「兒繼承千萬債」　律師給解方：別急著去柬埔寨

就諦與印度男神　一起關心緬甸地震

熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店　當事店家回應了！

朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　北市警舉牌勸導：停止宣講

2025桃園埤塘國際論壇　中原大學：以在地文化連結全球永續對話

基隆地檢署攜手社福跨界合作　共築更生人重返社會之路

桃園「鯉魚流光祭り」升級回歸！浮世繪展、巨型茅之輪　亮點速覽

賓利跑車＆房車推「暗黑特仕版」！Black Edition全球限量400輛

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

生活熱門新聞

全台「最難喝手搖飲」出爐！28年老牌奪冠

銅板小吃狂漲！「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

明起再熱4天「高溫飆破36度」　下周三雷雨轟全台

LINE聊天紀錄不見了！「1步驟找回來」沒備份也不怕

小學生「舉手過馬路」10車無視直衝　民團痛批：這是國恥

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

好吃到離譜！好市多「1神物烹煮」秒變餐廳美食

台灣女藝人「常有1特色」　一票喊誇張

台日都流行！「1款包爆紅」一堆年輕人都有

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

12星座誰最守信用？

昨日抖內榜曝！他直播聊「藍營衝北檢」奪冠

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

業配影片「吸塵器吸荷包蛋」遭炎上　11萬網美道歉了

更多熱門

相關新聞

銅板小吃狂漲！「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

銅板小吃狂漲！「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

近年來物價飆漲，不少銅板小吃也跟著上漲，價格甚至快跟1份便當一樣貴。近日就有民眾抱怨，現在小吃價格飛漲，蚵仔煎一盤就要75元起跳，連章魚燒也從以前3盒100元，到現在一盒要60元，讓他感到非常傻眼，忍不住好奇「什麼小吃漲價後就再也不吃了」。

3星座、3生肖有機會升遷加薪

3星座、3生肖有機會升遷加薪

記憶體人氣旺　這2檔竄出飆漲停

記憶體人氣旺　這2檔竄出飆漲停

9歲女童開窗從「25樓墜下」奇蹟生還

9歲女童開窗從「25樓墜下」奇蹟生還

假裝失語詐領補助16年　女恐遭追討數百萬

假裝失語詐領補助16年　女恐遭追討數百萬

關鍵字：

周刊王蝦球

讀者迴響

熱門新聞

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

外媒爆台積電踩美出口紅線　公司聲明：自2020年9月就不向華為出貨

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

高雄雙罷劫領銜人無保請回！雄檢門口暈倒

快訊／擊斃雙刀家暴男　苗栗警3萬交保

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

孫生性騷案停工爆「進出酒家」女友氣炸：太令人失望

郭台銘愛店「金春發」爆母子千萬內鬥

「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

全台「最難喝手搖飲」出爐！28年老牌奪冠

銅板小吃狂漲！「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面