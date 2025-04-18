銅板小吃狂漲！　「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

▲小吃漲價太誇張，不少民眾直呼太貴了。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

近年來物價飆漲，不少銅板小吃也跟著上漲，價格甚至快跟1份便當一樣貴。近日就有民眾抱怨，現在小吃價格飛漲，蚵仔煎一盤就要75元起跳，連章魚燒也從以前3盒100元，到現在一盒要60元，讓他感到非常傻眼，忍不住好奇「什麼小吃漲價後就再也不吃了」。

一名網友在PTT上以「什麼小吃漲價後你就再也不吃了？」為題發文，表示疫情過後幾年，小吃價格漲很兇，現在蚵仔煎一盤都要75元以上，有的甚至賣到8、90元，幾乎可以買一個便當了。原PO還提到，讓他覺得最誇張的就是章魚燒，「記得上次吃3盒100元，貴一點的1盒40元」，沒想到最近看到網路價格，竟然漲到一盒60元，讓他相當傻眼，忍不住疑問「有什麼小吃是漲價後你就沒吃過的」。

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貼文一出引發熱議，不少網友表示雞排漲最兇，「雞排超過65後就不吃到現在了，倒光好了」、「雞排貴到我寧願買便當就好」、「雞排45漲到50那年就再也沒碰過了，快10年了吧」、「雞排+1，現在份量大的雞排都80起跳」。

另外也有網友提到其他價格上漲的國民小吃，「牛肉湯吧，以前1碗100還附白飯，現在湯就要150，飯要另外買」、「蚵仔煎也是，太貴了」、「鹽酥雞漲的很誇張，上次買沒多少170」、「大腸包小腸50元以後也沒吃過了」。

還有網友表示，現在小吃真的太貴了，「幾乎所有小吃都不吃了，直接正餐」、「幾乎都沒再吃了，這樣也好，省錢」、「比便當貴的都不吃，根本愧對小吃這稱呼」、「夜市小吃太貴就別買，明顯就是要坑你」、「食安問題很多，少吃點，省錢又健康」。

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