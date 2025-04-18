殺人魔毒殺「2女友逃劫」！狂餵前任海洛因　現任吃稀飯險中招

▲黑心丈夫在現任女友住院期間餵粥，但女子發現裡面有綠色液體拒吃。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、黃資真／台北報導

刑事局偵2大隊第2隊日前偵破一起恐怖連環殺人案，60歲張姓男子為了詐領保險金，接連對王姓女友、陳姓前妻、陸籍女友投毒，加上先前離奇死亡的首任妻子、幼子也疑似被相同手法害死，其中王姓女友、陸籍女友幸運逃過一劫。

欠了一屁股債的張男，在前妻身亡後、2歲幼子住院期間，於2016年間與王姓女子交往，後因陸續盜領帳戶275萬元，接受檢警調查，卻在隔年將海洛因混入王女飲食，使王女因昏迷、嘔吐住院，甚至從尿液驗出劇毒農藥加保扶成分，但在出院、住院期間，張男仍數度餵食王女海洛因，致王女的帳戶被提領幾乎見底，所幸最後仍撿回一命。

奪命不成，張男轉移目標到同在環保公司工作的陳姓女同事身上，2人交往後，他替陳女投保2張百萬保單的11天後隨即閃婚，並在陳女因痔瘡開刀住院休養之際，餵毒害死，然而保險公司拒絕理賠，張更為此與公司爭執數次，也是因為此案被檢警盯上調查。

刑事局追查後發現，2024年間張男與一名陸籍女子交往，警方跟監時聽見女子曾向友人吐苦水，張男裝的稀飯裡有綠色液體，她起疑不敢食用，向張男反應後，張直接將稀飯倒入水槽，並且將碗清洗乾淨。最後警方在同年12月上門逮人，儘管張男矢口否認犯行，警方仍依殺人、殺人未遂罪偵辦，並於今年4月11日遭到起訴。