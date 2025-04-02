專門嫁俄兵！等丈夫戰死「300萬撫恤金」入袋　黑寡婦歪風曝光

▲據傳俄羅斯近期掀起一股歪風，利用陣亡士兵的撫恤金，大發戰爭財。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一些女性大發「戰爭財」，專門鎖定單身、即將被派往烏克蘭作戰的士兵，與這些人結婚之後，默默等待丈夫陣亡，以利獲得800萬盧布（約新台幣314萬元）的撫恤金。

奧洛娃（Marina Orlova）是一名律師兼房地產經紀人，她在網紅切爾丹采娃（Darya Cherdantseva）的podcast節目上透露，現在很多女性正在「利用戰爭賺錢」，把陣亡丈夫的撫恤金，拿來買房、置產，「這很容易，也很簡單。」

奧洛娃說，「妳現在找到一個正在服役的男人，他死了，妳就能得到800萬盧布。現在很多人這麼做。很多女人拿著800萬盧布來找我們，買一些便宜的房子。」

奧洛娃形容，「這是一項可行的計畫，一項商業計畫。」網紅兼主持人切爾丹采娃還建議，這些寡婦們應該再找下一任參戰丈夫，就能夠獲取第二筆撫恤金。

Россиянкам порекомендовали выходить замуж за бойцов СВО, чтобы купить квартиру.



Риелтор из Томска Марина Орлова заявила, что девушки могут выходить замуж за солдат, чтобы после их гибели получить выплаты и приобрести недвижимость. pic.twitter.com/z8oBTMwUsO — URA.RU (@ura_ru) April 1, 2025

podcast片段流出之後，很快引爆熱議。儘管2人堅稱這只是「黑色幽默」，仍被批評泯滅人性、毫無道德、污辱陣亡英雄與其家屬。

不少俄羅斯網友透露，他們認識一些女性，確實正在實踐這些「商業計畫」。網友加莉娜（Galina）表示，她的哥哥已經為國犧牲，但在上戰場之前「閃婚」，家人都覺得非常可疑，「他都還沒有下葬，他的假妻子已經在辦公室跑來跑去，安排撫恤金的事情了。」

據悉，該podcast片段已經被刪除，奧洛娃也公開道歉，「我絕對無意冒犯任何人」，並且透露她收到許多威脅與霸凌。目前，俄羅斯調查委員會、檢察總長辦公室已經介入調查。《太陽報》報導，根據俄羅斯法律，奧洛娃可能面臨最高7年監禁。