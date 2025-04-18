恐怖人夫成魔之路曝！關17年出獄又毒殺騙保　5條人命淪還債工具

▲張姓男子毒害王姓女友、陳姓前妻時間軸。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、黃資真／台北報導

刑事局偵2大隊第2隊日前偵破一起恐怖連環殺人案，欠債的60歲張姓男子在首任妻子、幼子接連身亡後獲得保險金，為了詐領更多錢，接連對王姓女友、陳姓前妻、陸籍女友投毒，其中陳女不幸死亡，回顧整起事件的時間軸，張男可說是一刻也沒有閒著，一位接著一位處理。

現年60歲的張姓男子，在1993年因為殺人等案件入監服刑，2010年出獄，在2012年與第一任妻子結婚，2014年間載著孕妻出門時卻發生車禍，造成孕妻早產，之後身體每況愈下，最後在2015年間不幸身亡，當時張順利取得15萬元的身故保險金。

同樣在2015年間，張男在妻子過世後，替因車禍早產的1歲多兒子投保，未料投保後兒子也患病不斷，多次因為感冒、咳嗽等大小病痛進出醫院，最後於2017年4月因支氣管炎入住馬偕醫院，隔天病重不治，當時張也拿走不少保險金，但是苦無證據指認張嫌。

而後，張男在2016年8月12日至2017年2月8日之間，與王姓女子交往同居，卻盜竊對方信用卡提領275萬1千元，警方介入調查以詐欺罪偵辦，又讓張嫌動起邪惡的念頭。

▲檢警調查發現，張男替陳女投保、結婚、死亡時間相近，意外偵破連環殺人案。

2017年2月18日，張男在王女飲食內混入毒品海洛因，害其因昏迷、嘔吐送醫急診，21日在台北榮總接受治療時，張男又把食物混入海洛因讓王女食用昏迷，最後張嫌因為盜領事件與王女分手，王女也所幸撿回一條命。

張男後來轉往環保公司擔任清運垃圾的司機，在疫情期間認識了同為司機的57歲陳姓女同事，2人還一起支援防疫專車，並在2020年8月14日確定情侶關係，沒想到3個月後，陳妻投保百萬健康保險，受益人就是張嫌，隔年2月26日又投保1百萬元的傷害(意外)保險，受益人為法定繼承人。

張男於是又動起歪腦筋，在投保完第二張保單的11天後與陳女結婚，因此順理成章成為2筆保險理賠的法定繼承人，2021年3月29日陳女到亞東醫院進行痔瘡手術。術後隔天，張男將不可口服的Dibucaine（待布卡因，為半身麻醉及局部麻醉劑或外塗麻醉藥膏），加入陳女飲食內，造成陳女食用後抽蓄失去意識，在加護病房住了將近1個月，仍於4月23日不幸喪命。

檢警相驗後發現，陳女膽汁內有Dibucaine成分，懷疑張男正是投毒害命的嫌犯，因此新北地檢署在2021年指揮刑事局介入偵辦，刑事局追查發現，原來張男還有與另名大陸籍女子交往，且警方意外監控到，女子曾抱怨「稀飯裡有綠色液體」，向張男反應後，張直接將稀飯倒入水槽，並且將碗清洗乾淨，讓警方直覺企圖滅證。

因此警方在2024年12月上門逮人，儘管張姓嫌犯矢口否認犯行，但是警方仍依殺人、殺人未遂等罪嫌將人送辦，張嫌14年間奪走3條人命，連小孩都不放過，檢察官也聲請羈押，經法院裁定後收押禁見，全案也於2024年4月11日偵結起訴。