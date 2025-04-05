　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸翁瞞全家買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6

▲▼陸翁狂買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6。（圖／翻攝政法頻道）

▲陸翁偷買29張保單，繳不起保單才向家人坦白。（圖／翻攝政法頻道）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南岳陽湘陰一名女子最近發現60歲的父親竟在6個月內瞞著家人買了29份保單，總保費達到454萬元人民幣（約1892萬元新台幣），但職業是搬運工的父親，每個月薪水卻只有3、4千元（約1.2萬至1.6萬元新台幣），根本繳不起保費。

根據陸媒報導，女子計算後確認，父親在泰康人壽保險購買了29份保班，涵蓋壽險、年金分紅險、萬能險、重疾險等多種類型，保費總額達454萬元。女子難以理解，父親作為一名搬運工，月收入只有3、4千元，為何要買這麼多份保單，若不是今年3月發現繳不起保費了，父親仍不打算將此事告知家人。

女子詢問父親後，父親表示，他也不清楚買這麼多份保單有什麼用，當時業務員介紹的時候，說買保險起碼有個保障，比存銀行的利息高一點，「當時買了一份之後，她隔三差五又給我打電話，說有個新產品你要買。」

女子的父親提到，從2018年開始，他經常接到泰康人壽保險有限責任公司湖南分公司一名女業務員的電話，對方聲稱購買泰康保險比將錢存在銀行收益更大，由於對方不停推銷，再加上自己也信任對方所說的話，就購買了多種保險類型。

▼女兒（右）質疑保險公司故意誘導父親（左）貸款買保單。（圖／翻攝政法頻道）

▲▼陸翁狂買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6。（圖／翻攝政法頻道）

女子透過查詢父親的銀行流水得知，29份保單目前划扣金額達到129萬元人民幣（約537萬元新台幣）。父親也坦言，「我不知道要交多少錢，產生的收益也不清楚。」

女子說，父親購買的4種保險類型中，存在同一保險類型數次重復購買的情況，更氣人的是，當業務員得知父親在2023年已無力支付保費時，還讓父親以購買的保單進行保單貸款，然後繼續購買保險，「2023年8月24日，業務員還跑到瀏陽的一家醫院裡，在我父親的病床旁邊，貸款8萬多元，當場買了一份保險。」

父親在追問下表示，貸款之前，他有告訴業務員自己沒錢了，但對方說會幫忙想辦法，「她說給我想辦法，我不知道她給我想什麼辦法。」

女子還發現，2020年，在父親同樣出現因經濟困難無力支付保費的情況時，業務員將父親已購買的保單進行了最低線的保單降檔，降檔後又繼續購買了10份保單。

▲▼陸翁狂買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6。（圖／翻攝政法頻道）

女子質疑，一位月收入只有3、4千元的搬運工接連購買這麼多份保單，總保費多達454萬元，保險公司是如何通過審核的。

女子痛批，業務員就是誘導投保，與父親實際身份是不符合，「他一直以來的身份都是搬運工，但保單上的身份是某部負責人、商業負責人等。他是一個貨運站搬運工，收入水平就是這個樣子，保險公司肯定是沒有確認身份，才能開出天價保單。」

對於媒體的電話詢問，該名女業務員沒有回應，迅速掛斷了電話。

媒體也陪同女子前往保險公司位於湖南的分公司了解情況。不過，保險公司的工作人員卻強硬表示，「如果客戶從一開始就是被蒙蔽的，那當初的電話回訪、雙錄影、電話錄音中的成交確認，實時轉帳的帳號提供，還有是否同意授權我公司從您的帳號多少多少進行實時轉帳，扣取保費多少多少年，您是否同意，那是誰回答同意？」

目前，女子已與父親還有家屬們向泰康人壽保險公司總部以及湖南金融監管部門反映此事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
整理爺爺遺物發現9本書！「千年前寶物」估出天價
綠博小火車撞死爸爸！兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大
大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？
機車道1天6摔車　30歲男摔斷脊椎死亡
台灣祭傳麵包下藥性侵　警方曝真相
鋒面接力　下周2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

對等關稅打亂TikTok出售？字節跳動：在很多問題上仍有分歧

陸翁瞞全家買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6

川普關稅引市場震盪！　大摩點名「30家中資重災股」

清明掃墓上香拜祖先被煙嗆到　陸男一檢查罹肺炎

為了一扇門…2住戶打官司互撕5年　老翁控：裝八卦鏡害我得癌症

陸反擊美國扯台灣　11家公司「與台合作」進不可靠清單

陸到WTO告美國！控「對等關稅」霸凌危害全球

反擊！陸對美所有商品加徵34%關稅　「5連招」同時發動

輸美小型包裹免稅喊卡　中國電商3解方接招

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

對等關稅打亂TikTok出售？字節跳動：在很多問題上仍有分歧

陸翁瞞全家買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6

川普關稅引市場震盪！　大摩點名「30家中資重災股」

清明掃墓上香拜祖先被煙嗆到　陸男一檢查罹肺炎

為了一扇門…2住戶打官司互撕5年　老翁控：裝八卦鏡害我得癌症

陸反擊美國扯台灣　11家公司「與台合作」進不可靠清單

陸到WTO告美國！控「對等關稅」霸凌危害全球

反擊！陸對美所有商品加徵34%關稅　「5連招」同時發動

輸美小型包裹免稅喊卡　中國電商3解方接招

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升

金賽綸離世49天！　14年摯友金寶羅「百字文哀悼」曝她生前燦笑片

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

瘋電影／喵的奇幻漂流　拿到奧斯卡金像獎的喵

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

雞油白飯＋麵線免費吃到飽！桃園超值薑母鴨　內用還送整罐豆腐乳

劉在錫過年「包22塊給李光洙」　虧他只來3次：還去羅PD那邊做飯

大陸熱門新聞

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

關稅引震盪　大摩點名「30家中資重災股」

出清波音787-8　南航一口氣掛牌轉讓10架！

App下載榜首竟是「盜版GPT」

陸翁瞞全家買29保單　保費近2千萬繳不起

2住戶互撕　老翁：八卦鏡害我得癌症

反擊！陸對美加徵34%關稅　5連招同時發動

老公生前存款60萬　妻提領時竟已「清零」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

陸到WTO告美國！控「對等關稅」霸凌害全球

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

清明掃墓被煙嗆到　阿伯一檢查罹肺炎

更多熱門

相關新聞

開行車記錄器「老婆穿蕾絲激戰」　他一聽小王聲音更綠了

開行車記錄器「老婆穿蕾絲激戰」　他一聽小王聲音更綠了

「每天閉上眼睛都是他們兩個的聲音...」一名人夫痛訴，幫老婆牽線與他的大學好友洽談保險，結果後來老婆開始晚歸，某次車禍調閱行車記錄器時，竟聽見老婆與好友在車上激戰。攤牌後，老婆哭著求原諒，但他卻陷入天人交戰，不知該不該離婚，尤其想到兩個年幼的孩子，更是徹夜難眠。

比特犬咬傷注意！意外險少買「附加醫療」　住院就醫都難賠

比特犬咬傷注意！意外險少買「附加醫療」　住院就醫都難賠

國軍有望加薪？　卓榮泰曝：軍人保險會提升

國軍有望加薪？　卓榮泰曝：軍人保險會提升

1家8口疑裝病詐保6500萬　竟判無罪！

1家8口疑裝病詐保6500萬　竟判無罪！

行政院修《保險法》　訂出保單強制執行豁免範圍

行政院修《保險法》　訂出保單強制執行豁免範圍

關鍵字：

保單保費保險

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面