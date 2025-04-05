陸翁瞞全家買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6

▲陸翁偷買29張保單，繳不起保單才向家人坦白。（圖／翻攝政法頻道）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南岳陽湘陰一名女子最近發現60歲的父親竟在6個月內瞞著家人買了29份保單，總保費達到454萬元人民幣（約1892萬元新台幣），但職業是搬運工的父親，每個月薪水卻只有3、4千元（約1.2萬至1.6萬元新台幣），根本繳不起保費。

根據陸媒報導，女子計算後確認，父親在泰康人壽保險購買了29份保班，涵蓋壽險、年金分紅險、萬能險、重疾險等多種類型，保費總額達454萬元。女子難以理解，父親作為一名搬運工，月收入只有3、4千元，為何要買這麼多份保單，若不是今年3月發現繳不起保費了，父親仍不打算將此事告知家人。

女子詢問父親後，父親表示，他也不清楚買這麼多份保單有什麼用，當時業務員介紹的時候，說買保險起碼有個保障，比存銀行的利息高一點，「當時買了一份之後，她隔三差五又給我打電話，說有個新產品你要買。」

女子的父親提到，從2018年開始，他經常接到泰康人壽保險有限責任公司湖南分公司一名女業務員的電話，對方聲稱購買泰康保險比將錢存在銀行收益更大，由於對方不停推銷，再加上自己也信任對方所說的話，就購買了多種保險類型。

▼女兒（右）質疑保險公司故意誘導父親（左）貸款買保單。（圖／翻攝政法頻道）



女子透過查詢父親的銀行流水得知，29份保單目前划扣金額達到129萬元人民幣（約537萬元新台幣）。父親也坦言，「我不知道要交多少錢，產生的收益也不清楚。」

女子說，父親購買的4種保險類型中，存在同一保險類型數次重復購買的情況，更氣人的是，當業務員得知父親在2023年已無力支付保費時，還讓父親以購買的保單進行保單貸款，然後繼續購買保險，「2023年8月24日，業務員還跑到瀏陽的一家醫院裡，在我父親的病床旁邊，貸款8萬多元，當場買了一份保險。」

父親在追問下表示，貸款之前，他有告訴業務員自己沒錢了，但對方說會幫忙想辦法，「她說給我想辦法，我不知道她給我想什麼辦法。」

女子還發現，2020年，在父親同樣出現因經濟困難無力支付保費的情況時，業務員將父親已購買的保單進行了最低線的保單降檔，降檔後又繼續購買了10份保單。

女子質疑，一位月收入只有3、4千元的搬運工接連購買這麼多份保單，總保費多達454萬元，保險公司是如何通過審核的。

女子痛批，業務員就是誘導投保，與父親實際身份是不符合，「他一直以來的身份都是搬運工，但保單上的身份是某部負責人、商業負責人等。他是一個貨運站搬運工，收入水平就是這個樣子，保險公司肯定是沒有確認身份，才能開出天價保單。」

對於媒體的電話詢問，該名女業務員沒有回應，迅速掛斷了電話。

媒體也陪同女子前往保險公司位於湖南的分公司了解情況。不過，保險公司的工作人員卻強硬表示，「如果客戶從一開始就是被蒙蔽的，那當初的電話回訪、雙錄影、電話錄音中的成交確認，實時轉帳的帳號提供，還有是否同意授權我公司從您的帳號多少多少進行實時轉帳，扣取保費多少多少年，您是否同意，那是誰回答同意？」

目前，女子已與父親還有家屬們向泰康人壽保險公司總部以及湖南金融監管部門反映此事。