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川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡塞　網驚：那是平民開齋節

▲▼川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡賽　網驚：那是平民開齋節。（圖／翻攝自川普推特）

▲川普PO出轟炸影片，聲稱對方是葉門胡塞武裝組織。（圖／翻攝自川普推特）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普4日在自家社群平台Truth Social上分享一段震撼畫面，聲稱是美軍對葉門胡塞武裝組織的空襲畫面。他還寫道，「他們再也沒機會攻擊我們了！」只見影片中，炸彈轟炸人群，待火球消散後，遺體散落滿地，畫面震撼。但有網友卻說，這分明是穆斯林平民在慶祝開齋節的聚會，周圍沒有武裝設備卻遭到攻擊，並藉此砲轟川普。

根據《紐約郵報》報導，川普4日先後在Truth Social與X上公開了這段影片並寫道，「這群胡塞恐怖分子正聚集在一起，準備策劃攻擊行動，但現在他們再也沒機會攻擊我們了。這些胡塞武裝分子再也無法擊沉我們的船！」

影片疑似是由無人機拍攝，從畫面中可以看見約70人圍成一圈聚集在空地中央，然而下一秒現場卻瞬間爆炸起火，火球與黑煙沖上天際。鏡頭拉遠後，附近停著多輛車，四周看起來相當偏僻。當煙霧散去後，可以看見地上散落著多具遺體，現場還留下一個被炸出的大坑。

▲▼川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡賽　網驚：那是平民開齋節。（圖／翻攝自川普推特）

▲現場約有70人圍成一圈。（圖／翻攝自川普推特）

目前尚無法確定影片中襲擊的發生時間，雖然川普發文聲稱，這是美軍轟炸葉門胡塞武裝組織的畫面，但是截至目前為止，美國中央司令部與白宮皆未對這段影片做出回應。

對此，卻有網友指稱，川普上傳的影片只是穆斯林平民在慶祝開齋節的聚會，根本沒有任何武裝人員與武裝設備，這是葉門當地部落的聚會形式，卻被川普稱為是恐佈分子的集會。網友砲轟，「無法相信美國總統竟然發出這種影片」、還有人提醒川普曾經說自己是「反戰總統」，更有人揚言要彈劾他。

▲▼川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡賽　網驚：那是平民開齋節。（圖／翻攝自川普推特）

▲轟炸後地面直接被炸出一個坑洞。（圖／翻攝自川普推特）

該段影片的真實性目前尚未被證實，但也有人幫川普說話，認為川普才是對的。

川普先前已表明立場，強調未來會持續出擊，直到胡塞武裝組織停止對紅海商船的攻擊行動。他指出，自美軍自3月中發起連環攻擊以來，許多胡塞戰士與高層都已喪命。他強調，「我們白天黑夜都在打，火力只會越來越強，對方威脅海上航行的能力正在迅速被摧毀。」自美方展開空襲以來，胡塞方面聲稱已有58人死亡。

 
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