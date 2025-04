川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡塞　網驚：那是平民開齋節

▲川普PO出轟炸影片,聲稱對方是葉門胡塞武裝組織。(圖/翻攝自川普推特)

記者王佩翊/編譯

美國總統川普4日在自家社群平台Truth Social上分享一段震撼畫面,聲稱是美軍對葉門胡塞武裝組織的空襲畫面。他還寫道,「他們再也沒機會攻擊我們了!」只見影片中,炸彈轟炸人群,待火球消散後,遺體散落滿地,畫面震撼。但有網友卻說,這分明是穆斯林平民在慶祝開齋節的聚會,周圍沒有武裝設備卻遭到攻擊,並藉此砲轟川普。

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5