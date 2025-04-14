漢光41兵推美軍退役上將任梅家樹顧問　M1戰車還是以其父親命名

▲漢光41兵推美方派前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams），擔任資深觀察員（Senior Observer）。（圖／美國駐韓美軍司令部官網）



記者陶本和／台北報導

國防部目前正在進行漢光41號兵推，而本次美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams）擔任資深觀察員（Senior Observer），且任參謀總長梅家樹上將的顧問。值得注意的是，這位艾布蘭的父親，正是小克雷頓．威廉斯．艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.），而M1戰車正是以他的名字命名。

國防部在2月份進行漢光41號演習高階幹部圖上兵推時，軍方釋出的照片就揭露，在國防部長顧立雄的旁邊，就坐著美軍印太司令部聯參少將巴傑隆（Jay M. Bargeron）的名牌；而近來，漢光41號兵推更由美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams）擔任資深觀察員（Senior Observer），還擔任梅家樹的顧問。

對此，國防部沒有正面證實此一訊息，僅表示台美軍事交流均按年度計畫正常執行，國防部一貫原則，係不評論個案。

值得注意的是，這位退役上將羅伯特．艾布蘭（ Robert B.Abrams）的父親也是鼎鼎大名，正是美裝甲名將小克雷頓．威廉斯．艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.）上將，M1戰車還是以他的名字來命名。

艾布蘭將軍在二戰期間，擔任美軍第4裝甲師第37戰車營營長，他曾帶領M4戰車攻進巴斯通鎮，解救遭德軍包圍的第101空降師官兵。這一段戰爭歷史，在知名的影集「諾曼第大空降」中，就有記載過此一段經典歷史。

至於中華民國陸軍在去年底（2024）接裝M1A2T戰車，預計今年會順利成軍，未來艾布蘭將軍的後代除了參與漢光兵推之外，是否還會參與其他台美軍事交流的相關活動，也備受關注。

▼台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，於去年底運抵台灣。（資料照／軍聞社提供）

