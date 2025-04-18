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星宇航空今首航神戶　台中國際航班再+1

▲▼星宇航空開航台中－神戶定期航線今搶頭香首航。（圖／民航局提供）

▲星宇航空開航台中－神戶定期航線，今舉辦首航典禮。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

台中國際機場再新增國際航線，星宇航空開航台中－神戶定期航線今搶頭香首航，未來每周飛航7班，中部旅客可直接從台中出發，造訪神戶「甜點之城」。民航局表示，台中機場的國際航點因此增至11個，每周飛航104班國際航班。

神戶機場今天啟動國際線營運，星宇航空今也開航台中－神戶航線，民航局長何淑萍今也出席首航神戶典禮，何淑萍指出，台中國際機場今年航點與航班持續增加，夏季班表航點已達11個、恢復至疫情前79%，航班數為104班、恢復至疫情前94%；1至3月國際定期航線客運量達40萬人次，較疫情前同期恢復113%。

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何淑萍表示，星宇航空進駐台中國際機場後，先後開闢高松、沖繩、澳門、富國島及這次的神戶航點，今年1至3月載客數8萬人次，市佔率已達機場國際線運量2成，期待下半年持續提升。

▲▼民航局長何淑萍。（圖／民航局提供）

▲民航局長何淑萍。（圖／民航局提供）

立委蔡其昌今也出席首航典禮，蔡其昌強調，中部地區有產業、人口及消費能力，絕對有足夠的市場，他會繼續努力推動與協助業者解決問題，拓展更多台中航線，為台中帶來繁榮。

何淑萍則表示，台中國際機場112年7月完成既有航廈整體改善工程，除提升航廈年容量、運作效率及運用彈性外，今年4月也將完成新建聯絡滑行道及停機坪滑行道工程，將使停機坪運作更為順暢。

何淑萍強調，台中國際機場具相當大的市場潛力，未來將持續協助航空公司儘速恢復航線或增加航班，連結全球各大城市外，也會繼續加速推動各機場之建設，讓民眾享有更便利又優質的旅運服務。

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