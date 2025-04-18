南警2小時狂攔56輛噪音車！罰單開好開滿　最小駕駛竟是無照未成年

▲台南市警五分局17日晚間6時至8時，會同環保局與監理站，針對非法改裝排氣管、製造噪音的車輛，在北區民德國中前展開聯合稽查勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

還我安靜夜晚！台南市警五分局聯手環保局在北區民德國中前展開聯合稽查勤務，稽查西門路噪音車，短短2小時攔56車、狂開37張罰單。

台南市警五分局17日晚間6時至8時，會同環保局與監理站，針對非法改裝排氣管、製造噪音的車輛，，目標直指擾人深夜安寧的改管車。

警方表示，短短2小時內共攔查了56輛機車，當場舉發違反《道路交通管理處罰條例》第16條（變更設備）8件、第18條（設備不符）28件，另查獲1件未成年無照駕駛。更有一輛雖然經現場檢測噪音值合格，但因排氣管曾變更、未辦理變更登記，仍依規定開罰，可處900至1800元罰鍰。

五分局長洪宏榮指出，這次行動是配合2025年上路的新制，針對車輛排氣管改裝需依法辦理變更登記的規定加強查緝。西門路與民德國中周邊屬於熱鬧路段與通學地區，為防範噪音車影響市民與學童作息，特別設定「聲音照相取締設備」靜態監控違規車輛。

市警五分局強調，未來將持續配合環保單位，以不定時、不定點聯合稽查與路檢方式，加強對改裝噪音車輛的取締力道，同時結合巡邏與民眾檢舉，全面淨化市區道路環境，還給居民一個寧靜舒適的生活空間。