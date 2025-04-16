詐團水房被抄！南警逮9人查扣雙B名車、「赤膽忠心」匾額

記者林東良／台南報導

台南警五分局今年3月查獲ATM提款車手現行犯，接續查出監控手後，積極溯源追查位於北區詐欺水房，於15日持拘票、搜索票分別前往台南市、高雄市、屏東縣等查緝，當場查獲首腦、成員共9人到案，並查扣雙B名車2部，機車1部、贓款現金14萬7100元等物，全案偵詢後移送台南地檢署，建請檢察官聲請羈押。

▲台南市警五分局會同特勤中隊強勢攻堅查獲詐騙集團水房首腦、成員共9人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張姓等2被害人於今年3月18日報稱於網路遭以假購物方式被詐騙共約10餘萬元，詐欺集團隨即指示車手前往超商提領，為市警五分局當場查獲，隨即調閱監視器查出監控提領車手嫌疑人，經溯源跟監蒐證查知詐欺水房位置及第二層監控手、第三層收水、第四層核心成員及幕後主嫌，隨即報請台南地檢署檢察官陳鋕銘指揮偵辦。

五分局15日會同特勤中隊強勢攻堅查獲首腦40歲林姓男子及成員共9人到案，查扣雙B名車2部、重機車1部、作案用金融卡2張、手機17支、黑莓卡7張、筆電1部、贓款現金14萬7100元、愷他命、防彈背心、關聖帝君背心、「赤膽忠心」匾額、鋁棒、誡尺等物，全案依加重詐欺罪、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、毒品等罪解送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押以利向上溯源擴大偵辦。檢方15日向台南地院聲押，16日下午1時許，法院將開羈押庭審理。

台南市警五分局分局長洪宏榮呼籲，賣家在進行網上交易時，要保持高度警覺，網路購物陷阱多，不僅有「假賣家」，還有「假買家」，如有任何詐騙相關的問題，歡迎撥打或165反詐騙諮詢專線或110查證。