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《亡命關頭》桃園版！無照又吸毒衝撞警民車輛逃逸　嫌犯新竹落網

▲于姓男子甲無照且吸毒，遇警攔查拒檢並在街頭上演宛如，亡命關頭電影情節，多次衝撞警車、執勤員警及民車。（圖／桃園警局保安大隊提供、下同）

▲于姓男子無照且吸毒，拒檢並多次衝撞警車、執勤員警及民車。（圖／桃園警局保安大隊提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

5日深夜在遭桃園警方攔檢車輛遭拒，駕駛還衝撞警車並造成員警手腳多處擦挫傷，雖然員警連開多槍仍遭其兔脫，警方後續調閱相關監視錄影畫面掌握于姓犯嫌資料後，6日下午於新竹市于嫌住處將其緝獲到案，犯嫌供稱係因無照心虛加上吸毒，才做出一系列脫序行為。

▲于姓男子甲無照且吸毒，遇警攔查拒檢並在街頭上演宛如，亡命關頭電影情節，多次衝撞警車、執勤員警及民車。（圖／桃園警局保安大隊提供、下同）

桃園市保大員警於前日21時許執行「雷霆除暴專案」巡邏勤務，在中壢區培英路上，發現一部自小客車形跡可疑且由車窗飄出毒品燃燒異味，經員警開啟警示燈及廣播器要求該自小客車停車受檢，惟該車駕駛人不聽從警方指示停車受檢，反而駕車衝撞警車及執勤員警，造成警車受損及員警手腳多處擦挫傷。

▲警車圍捕且開槍警告仍遭于男兔脫。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲警車圍捕且開槍警告仍遭于男兔脫。（圖／記者楊熾興翻攝）

保大員警隨即通報警察局勤務指揮中心進行攔截圍捕，後該車輛於中壢區環西路上遭中壢分局同仁發現進行圍捕，犯嫌于男仍駕車強行衝撞民車及執勤員警，中壢分局員警遂依法使用槍械連開多槍，但于嫌仍趁隙高速逃離。

于嫌在街頭上演如同《亡命關頭》電影情節，多次衝撞警車、執勤員警及民車，警方絕不容許歹徒公然挑戰公權力，後續調閱相關監視錄影畫面掌握犯嫌資料後，於昨日下午於新竹市逮捕于嫌。他供稱係因無照心虛、加上吸食毒品的關係，才做出一系列脫序行為，全案依妨礙公務、公共危險、毀損等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

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