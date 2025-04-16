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台南透天厝藏46台挖礦機　大量竊電害台電損失700萬

記者林東良／台南報導

台南市警五分局於15日會同台灣電力公司稽查人員，持搜索票前往台南市仁德區一處透天厝執行搜索，查獲非法竊電用以挖礦之虛擬貨幣礦廠，現場查扣高達46台礦機及設備，涉嫌大量竊電牟利，初估台電公司因此損失電費約新台幣700萬元。

▲台南市警五分局會同台電人員，於現場查扣46台礦機及相關設備，查獲吳姓男子竊電700萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方會同台電人員，於現場查扣46台礦機及相關設備，查獲吳姓男子竊電700萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局會同台電人員，於現場查扣46台礦機及相關設備，查獲吳姓男子竊電700萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次行動是基於日前接獲情資，懷疑該地點有不法用電情事。經過多月蒐證確認該址為40歲吳嫌作為虛擬貨幣挖礦之用，五分局於15日上午持搜索票，配合台電人員到場稽查發現該址電流高達100安培以上，果然在透天厝頂樓查獲大量虛擬貨幣礦機及設備，並發現有更改電力設備、未經台電核可用電之情況。

▲台南市警五分局會同台電人員，於現場查扣46台礦機及相關設備，查獲吳姓男子竊電700萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警五分局會同台電人員，於現場查扣46台礦機及相關設備，查獲吳姓男子竊電700萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電公司初步估計，該處6個月大量竊電挖礦，造成電力流失與財務損失約700萬元，詳細損失仍待進一步查核。現場查扣礦機設備並調查吳嫌涉案情形，初步了解，吳嫌每月獲利4、5萬元，後續將依法擴大偵辦比特幣交易情形，並持續追查是否涉及其他非法用途或背後金流來源。

▲台南市警五分局會同台電人員，於現場查扣46台礦機及相關設備，查獲吳姓男子竊電700萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警五分局會同台電人員，於現場查扣46台礦機及相關設備，查獲吳姓男子竊電700萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警五分局分局長洪宏榮呼籲，非法用電不僅損害國家資源，更可能引發火災等公共安全問題，民眾若發現可疑用電情事，應立即通報，以共同維護社會治安與用電安全。

▲台南市警五分局會同台電人員，於現場查扣46台礦機及相關設備，查獲吳姓男子竊電700萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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