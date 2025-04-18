哈瑪斯拒以臨時協議：準備好釋放所有人質「就全面協議談判」

▲哈瑪斯拒絕臨時停火，並表示已準備好就全面協議談判。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯拒絕以色列提出的臨時停火建議，主張只接受包含全面停火，並釋放所有人質、重建加薩的一攬子協議，導致以哈近期才剛重啟的停火談判再度陷入僵局。

據路透社報導，哈瑪斯在加薩地區的首領兼停火談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）日前在電視演說中指出，哈瑪斯不會再接受任何臨時協議，並準備立即進行全面協議談判，釋放其監押的所有人質，以換取結束加薩戰爭、釋放巴勒斯坦囚犯，以及重建加薩的條件。

哈雅指責以方提出要求哈瑪斯解除武裝等「不可能的條件」，並批評以色列總理納坦雅胡「藉由局部協議掩飾滅絕戰爭」。報導稱，哈瑪斯此一強硬立場使衝突持續升溫，可能延長以色列對加薩的軍事行動，雙方互不讓步之下，和平前景持續黯淡。

為恢復1月19日生效的停火協議，埃及近日再度召集談判，但4月14日在開羅舉行的新一輪會談未見突破。以色列提議暫時休戰45天以換取人質釋放，並透過間接對話商討戰爭終結，但被哈瑪斯拒絕。白宮國家安全會議發言人修伊特（James Hewitt）批評哈瑪斯「不願尋求和平，只渴望永遠的暴力」，並重申美方立場：「釋放人質，否則面對地獄」。