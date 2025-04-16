不滿青年軍納粹禮被嗆「無恥行為」　藍支持者出征德國在台協會粉專

▲罷免李坤城領銜人宋建樑 竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調調查多個罷免綠委的罷團涉及不實連署，罷免綠委李坤城領銜人宋建樑昨應訊時，配戴象徵納粹的「卐」字臂章，並行納粹禮，輿論譁然，德國在台協會今（16日）更重話批評「無恥行為」，不少民眾湧入協會粉專道歉並澄清。但也有不少藍營支持者出征該粉專，「不愧是德國人，腦筋有夠死的，暗諷民進黨是納粹也看不出來」、「德國人惱羞成怒、雙標政府」、「那就關心一下柯文哲啊！他現在被綠共納粹關起來沒發現嗎？」、「德國政府這是干涉內政」。

宋建樑身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，進入地檢署複訊，藍委葉元之、羅明才、廖先翔、林德福更舉著「正義青年加油」的手舉牌在旁應援，黨主席朱立倫則護航稱，這是在諷刺民進黨是綠共。輿論沸騰。

綠委王世堅受訪時表示，朱立倫身為國民黨主席，對於屬下有如此離譜行徑，當然要譴責。那位年輕朋友要引用任何圖騰、話語都可以，但怎麼會用全人類共同譴責的納粹，以此為榮、還大肆宣揚，不僅國人看不下去，畫面傳到國際上更會被嚴厲譴責，朱立倫身為主席應該譴責，還在那邊鬥嘴鼓，非常不好，這就是國家無法向前的原因。

王世堅直言，一天到晚口角、無謂的口舌之爭，沒有針對問題解決，錯誤的就應該糾正，如果朱立倫對現在執政有何看法就大方說，不要藏頭露尾，這樣不對，自己實在不想捲入這種無謂口舌之爭，講贏他了又怎麼樣？現在社會焦點是產業發展、民眾生計，台灣人一向兢兢業業、面對生存的環境，希望在野黨也要有在野黨的樣子，要有基本氣度，錯了就錯了，還要凹什麼？宣揚納粹、用納粹圖騰，能看嗎？希望當事人針對錯的部分道歉，下屬不道歉，黨主席也應當道歉。

對於國民黨青年軍言行，德國在台協會16日罕見發出聲明怒批此為「無恥行為」，並表達最強烈的譴責。不少民眾湧入粉專道歉，並表示，相關言行這是中國國民黨立場，並不代表台灣人。但也有不少藍營支持者仍出征該粉專，留言痛批德國在台協會眼瞎、雙標。

不少藍營支持者聲援宋建樑，並留言表示，「他是在諷刺民進黨當局跟納粹一個樣！而且你們這些協會對加薩發生的屠殺就裝瞎，言論表現自由你曲解，真實的納粹屠殺你眼睛瞎！」、「所以你們支持台灣只有一黨獨大囉？」、「好了啦，綠共拍廣告的時候都在睡，現在又醒了。」、「要建交了沒？以色列納稅進行時正在屠殺巴勒斯坦人民德國在幹嘛？」

「不愧是德國人，腦筋有夠死的，暗諷民進黨是納粹也看不出來嗎，可憐」、「所以你們也支持民進黨人脅迫在台灣的中國人喔」、「是指斥民進黨的行為像納粹，德國這樣的表態，是要和這種納粹行為站在一起？」、「德國在台協會像是聽到鈴聲就尖叫的猴子」、「德國人惱羞成怒、雙標政府」

「行動劇諷刺民進黨像納粹黨有什麼問題？」、「假道學，民進党幹得事和納粹一模一樣，你德國不出來譴責還火上加油」、「笑死，不去譴責讓納粹在台灣一點點復辟的，去譴責諷刺納粹復辟的」、「那就關心一下柯文哲啊！他現在被綠共納粹關起來沒發現嗎？」

「對於現在的執政黨讓人民有這樣的感覺，我們對德國深感抱歉」、「他當然知道納粹可恥，所以才選擇這樣打扮出庭，你們德國在台協會不要大驚小怪，甚至干涉我們內政,為虎作倀，幫綠共打壓我們年輕人」、「台灣又不是德國，德國政府這是干涉內政」。