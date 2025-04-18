英法院裁定跨性別者「不是女性」　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

▲英國最高法院裁定跨性別女性不應被視為女性後，J.K.羅琳在網上發布喝酒抽雪茄的照片慶祝。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國最高法院裁定，跨性別女性在法律上不應被視為「女性」，判決出爐後引發社會廣泛關注。《哈利波特》作者J.K.羅琳隨即在社群媒體上高調慶祝，發布自己在遊艇高舉香檳酒杯抽雪茄的照片，讚揚參與訴訟的蘇格蘭婦女成功捍衛「生理女性」的法定定義。

據BBC報導，蘇格蘭議會2018年通過一項法案，旨在確保公共部門董事會的性別平衡。隨後，主張保護生理女性權益的「蘇格蘭婦女聯盟」（FWS）發起訴訟，反對蘇格蘭議會允許持有「性別承認證書」（GRC）的跨性別者被納入該法中女性配額的計算，強敵相關政策形同允許議會女性名額被生理男性佔據，甚至導致女性代表實質上為零。

此案多次在蘇格蘭法院審理後，最終被提交至倫敦的最高法院作出定論。英國最高法院在2025年4月16日釐清《2010年平等法》的正確解釋，裁定《2010年平等法》中「女性」與「性別」的用詞，應解釋為「生理女性」與「生理性別」，而非社會認定或個人認同的性別，裁定跨性別女性不應在法律上被視為女性。

▲蘇格蘭婦女聯盟在英國最高法院宣布判決後，開心高舉雙手走出法庭。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約郵報》報導指出，判決出爐後，長期支持FWS的J.K.羅琳對法院表達了極大肯定，形容裁決保護力全英國女性與女孩的權利，更聲稱「這是所有女性的勝利」。她坦言，自己曾金援該團體，還稱讚3位提出訴訟的蘇格蘭女性「非凡而堅毅」，再次引發網路熱議。

長期以來，J.K.羅琳不斷批評跨性別運動，認為其侵犯女性空間與權利，並指控相關活動人士為霸凌者，甚至危害同性戀者權益。她還曾公開質疑跨性別概念的正當性，認為兒童不存在「生錯身體」的情況，並將性別確認治療比喻為「額葉切除術」。

儘管面臨《哈利波特》電影演員與大批讀者的反對與抵制，但J.K.羅琳仍堅守立場，持續發聲，強調「性別的物質現實」不容否認。她事後也透過後續推文回應外界批評，強調自己始終堅信性別認同與生理性別應予區別對待。