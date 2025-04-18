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高中生僅幫廣告電子菸慘挨罰20萬　南投衛生局：廣告、販售皆違法

▲《菸害防制法》於2年前修法上路，禁絕電子煙和未經風險評估審查的加熱菸產品。（圖／達志影像／美聯社）

▲《菸害防制法》修法上路已滿2年，禁絕電子煙和未經風險評估審查的加熱菸產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者高堂堯／南投報導

南投縣內某高中學生小陳(化名)於網路平台刊登及販售電子煙，經民眾截圖並向衛生局提出檢舉；縣府衛生局指出，小陳於本案僅幫忙打廣告，並未販售成功，但仍依《菸害防制法》裁處20萬元整罰鍰。

衛生局提醒，依據《菸害防制法》第15條規定：任何人禁止製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告類菸品（如電子煙），以及未通過健康風險評估審查之指定菸品（包括加熱菸）或其必要之組合元件，如有違者，例如在Instagram或其他社群網站販賣、展示電子煙，最高處以100萬元罰鍰；另如使用上述非法產品者，將依同法第40條第3項，處以2000元至1萬元罰鍰。

衛生局指出，日前另有某國中學生小旭(化名)於學校內販售電子煙，經校方查獲並向衛生局提出檢舉，本案依法亦需裁處20至100萬元罰鍰，惟該生尚未年滿14歲，因此衛生局僅寄發通知函告知其監護人、確實督導該生勿再違規，並將此案列管追蹤。

衛生局表示，由於網路平臺商品琳瑯滿目管制不易，越來越多賣家假借販售糖果、電子果汁等名義，掩飾販售電子煙相關產品之事實，進而引誘更多年輕人使用，並透過實體與網路等各種管道（包括社群媒體行銷，例如：Instagram、LINE社群）推廣行銷產品，危害公眾健康，呼籲民眾應遵守「三不政策」（不嘗試、不購買、不推薦）；民眾如欲瞭解更多的電子煙相關資訊，可至國民健康署提供之網址https://ntshb.tw/hc04JaiQr 查詢「電子煙危害資訊專區」。

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