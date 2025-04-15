　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門男被「正妹」噓寒問暖暈船！險匯款82萬　郵局經理機警阻詐

▲▼ 金門一名翁姓男子誤信網路詐騙，欲至郵局匯款備經理發現異狀報警，成功阻詐 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門一名翁姓男子誤信網路詐騙，欲至郵局匯款被經理發現異狀報警，成功阻詐 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣金城分局昨(14)日接獲一起通報，指稱一名翁姓男子因誤信網路「正妹」話術，向翁男推薦一個網路平台，聲稱可輕鬆獲利。當日翁男前往郵局欲匯入大筆款項時，被郵局經理發現異狀後報警。所幸在經理與警方詳細解說、勸導，翁男才打消匯款念頭，成功保住辛苦賺來的血汗錢。

據了解，翁先生在幾個星期前，透過LINE認識一名「正妹」，在對方每天噓寒問暖、談心關懷的方式取得信任後，進而向翁男推薦一個名為「Global.E」的網路拍賣平台，聲稱只需註冊開設賣場，無需備貨即可輕鬆獲利。翁男誤信詐騙話術，陸續將大筆資金轉入該平台。

昨（14）日下午3時許，翁男再度前往金寧郵局，準備匯款新台幣82萬元時，郵局陳姓經理發現翁男對匯款對象和匯款目的語焉不詳，察覺有異報警。

金城分局接獲通報後，立即派遣警員甘明昌和王俊傑到場了解，面對警員積極的勸說，翁男起初仍堅信該平台為合法投資，並表示上週曾成功出金，應該不是詐騙。不過在警方詳細分析詐騙集團慣用手法，並發揮同理心耐心勸導，才終於讓翁男醒悟，驚覺自己已陷入詐騙陷阱，所幸尚未將這筆款項匯出，避免重大財損。

警方呼籲民眾，若接獲可疑訊息或遇到類似情形，請立即撥打165反詐騙專線，或加入165官方LINE帳號與內政部警政署「打詐儀表板」，掌握最新詐騙資訊，守護個人與家人財產安全。

▲▼ 金門一名翁姓男子誤信網路詐騙，欲至郵局匯款備經理發現異狀報警，成功阻詐 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民眾可加入內政部警政署「打詐儀表板」，掌握最新詐騙資訊 。（圖／記者林名揚翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國民黨三重黨部突遭搜索！執行長被帶走
快訊／黑道金牌學霸「京葵」60萬賠償金喊價1500萬！遭羈押
《苦盡》女星「用菸頭燙宋慧喬」！他一聽傻眼：瘋了嗎
股票暫停交易「只能認賠？」過來人曝2原因：繼續放
川普批澤倫斯基「挑起戰爭」！　還指望別人給你飛彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

生基靈骨塔詐7千萬！明仁會成員操盤　爽買藍寶堅尼、百萬公仔

快訊／不只板橋！國民黨三重黨部也被搜索　執行長被帶回約談

女開車遭高空蛋襲！整車蛋花慘況曝　住戶：還看過牛奶、蛋糕

快訊／黑道金牌學霸「京葵」60萬賠償金喊價1500萬！遭羈押禁見

金門男被「正妹」噓寒問暖暈船！險匯款82萬　郵局經理機警阻詐

人夫靠Google演算法抓姦！小王求「海鮮犒賞」：外埔野戰最刺激

到工廠應徵「易燃物旁抽菸」被糾正　竟拿針錐刺廠長眼險失明

16歲產子…台中26歲3寶媽「護2幼女命喪火窟」！小四兒還不知死訊

新北3歲童臉腫頭皮有傷！社會局認定保母幹的　公告姓名廢證

違停被檢舉！殯葬業者出狠招　擺靈獅LED跑馬燈嗆：吃飽太閒

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

生基靈骨塔詐7千萬！明仁會成員操盤　爽買藍寶堅尼、百萬公仔

快訊／不只板橋！國民黨三重黨部也被搜索　執行長被帶回約談

女開車遭高空蛋襲！整車蛋花慘況曝　住戶：還看過牛奶、蛋糕

快訊／黑道金牌學霸「京葵」60萬賠償金喊價1500萬！遭羈押禁見

金門男被「正妹」噓寒問暖暈船！險匯款82萬　郵局經理機警阻詐

人夫靠Google演算法抓姦！小王求「海鮮犒賞」：外埔野戰最刺激

到工廠應徵「易燃物旁抽菸」被糾正　竟拿針錐刺廠長眼險失明

16歲產子…台中26歲3寶媽「護2幼女命喪火窟」！小四兒還不知死訊

新北3歲童臉腫頭皮有傷！社會局認定保母幹的　公告姓名廢證

違停被檢舉！殯葬業者出狠招　擺靈獅LED跑馬燈嗆：吃飽太閒

髮香噴霧3大用法公開！濕髮、用餐前先噴改善異味、香調更持久

搜完板橋黨部、再搜三重黨部！　新北藍黨團轟：嚴重破壞民主制度

生基靈骨塔詐7千萬！明仁會成員操盤　爽買藍寶堅尼、百萬公仔

凱特王妃罹癌康復後祕密出訪　「放下手機」1招找回內心安定

《七龍珠爆裂激戰》全球益智RPG手遊營收第二！10周年加持狂衝90名

張家陞「約女粉去U2」道歉後首露面！BL劇《獨佔接班人》將迎結局

川普特使：普丁願意與烏克蘭達成「永久和平」協議

雲林三條崙海洋教育中心完工　助學生沉浸式認識海洋

白天看電影「影廳卻只有30人」　網點出2原因：一下就上了

快訊／不只板橋！國民黨三重黨部也被搜索　執行長被帶回約談

【活到老學到老】91歲資深美髮阿嬤仍持續進修 熱忱點滿從來沒有職業倦怠

社會熱門新聞

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

台中大里惡火「母女3人成焦屍」！前夫崩潰痛哭

李文娟證詞讓檢座大驚！幫柯文哲宣布參選2028年總統

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

爆乳女荷官攬客　韓亞諾狂輸3萬

更多熱門

相關新聞

即／180涉詐台人遣送中國　柬埔寨外交部回應了

即／180涉詐台人遣送中國　柬埔寨外交部回應了

柬埔寨警方3月底破獲大型電信詐騙案，逮捕180名台籍嫌犯，已全數遣送中國。柬埔寨外交部對此於15日聲明回應，相關措施依據該國現行法律程序及柬中雙邊協議，並堅定奉行「一個中國」政策。

高雄猴深夜「獨坐引擎蓋」上路趴走

高雄猴深夜「獨坐引擎蓋」上路趴走

27歲新加坡女當車手「狂領746萬」！白牌司機集團配合

27歲新加坡女當車手「狂領746萬」！白牌司機集團配合

「180名涉詐台人」被遣送中國！網酸爆：拜託別回來

「180名涉詐台人」被遣送中國！網酸爆：拜託別回來

詐團假冒考試院粉專、LINE群組　謊稱「徵監場人員」盜取個資

詐團假冒考試院粉專、LINE群組　謊稱「徵監場人員」盜取個資

關鍵字：

金門詐騙警方網路警報

讀者迴響

熱門新聞

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

白種元新節目「無限期延播」

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面