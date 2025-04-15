金門男被「正妹」噓寒問暖暈船！險匯款82萬　郵局經理機警阻詐

▲金門一名翁姓男子誤信網路詐騙，欲至郵局匯款被經理發現異狀報警，成功阻詐 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣金城分局昨(14)日接獲一起通報，指稱一名翁姓男子因誤信網路「正妹」話術，向翁男推薦一個網路平台，聲稱可輕鬆獲利。當日翁男前往郵局欲匯入大筆款項時，被郵局經理發現異狀後報警。所幸在經理與警方詳細解說、勸導，翁男才打消匯款念頭，成功保住辛苦賺來的血汗錢。

據了解，翁先生在幾個星期前，透過LINE認識一名「正妹」，在對方每天噓寒問暖、談心關懷的方式取得信任後，進而向翁男推薦一個名為「Global.E」的網路拍賣平台，聲稱只需註冊開設賣場，無需備貨即可輕鬆獲利。翁男誤信詐騙話術，陸續將大筆資金轉入該平台。

昨（14）日下午3時許，翁男再度前往金寧郵局，準備匯款新台幣82萬元時，郵局陳姓經理發現翁男對匯款對象和匯款目的語焉不詳，察覺有異報警。

金城分局接獲通報後，立即派遣警員甘明昌和王俊傑到場了解，面對警員積極的勸說，翁男起初仍堅信該平台為合法投資，並表示上週曾成功出金，應該不是詐騙。不過在警方詳細分析詐騙集團慣用手法，並發揮同理心耐心勸導，才終於讓翁男醒悟，驚覺自己已陷入詐騙陷阱，所幸尚未將這筆款項匯出，避免重大財損。

警方呼籲民眾，若接獲可疑訊息或遇到類似情形，請立即撥打165反詐騙專線，或加入165官方LINE帳號與內政部警政署「打詐儀表板」，掌握最新詐騙資訊，守護個人與家人財產安全。

▲民眾可加入內政部警政署「打詐儀表板」，掌握最新詐騙資訊 。（圖／記者林名揚翻攝）